سلام: لن نسمح باستخدام لبنان منصة للإضرار بالدول العربية... والدولة تبقى الملاذ الوحيد

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة مع قناة "الحدث" أن "الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بالتقصير تجاه ملف النازحين تهدف إلى حرف الأنظار عن مساءلة حزب الله"، مشددًا على أن "الحكومة تتابع هذا الملف ضمن إمكاناتها".



وأوضح سلام أنه "لا يبحث حاليًا في إجراء تعديل وزاري"، مؤكدًا "تمسكه بكافة الوزراء وعدم رغبته في استبدال أي منهم في المرحلة الراهنة".



ولفت إلى وجود "عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان"، مشيرًا إلى أنهم "اطلقوا مسيّرات من لبنان باتجاه قبرص، وأن بعضهم يقيمون في البلاد باستخدام جوازات سفر مزورة".



وشدد رئيس الحكومة على أن "لبنان لن يوافق على استخدامه منصة للإضرار بالدول العربية"، مؤكدًا أن "الدولة تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم".