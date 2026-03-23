افرام: أصلّي للبنان عند حافة الفصل الأخير ألا يُكتب بالدم بل بحكمة الكبار

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:



"أمام آخر التطوّرات، أتساءل: المنطقة تتفجّر، وهذا كان متوقّعًا، وقد تحدّثنا عنه وحذّرنا منه منذ أكثر من سنة. لا مفاجآت حتى الآن، لكن نهاية الطريق لا تزال غير واضحة: هل نحن أمام لبنان جديد، أم عودة إلى جبل لبنان؟ هل نحن أمام مشهد شبيه بما حدث في 75 أم في 82؟".



وأضاف: "أعتقد أنّ هذا الجزء من السيناريو لم يُحسم بعد، وأنّ الفصل الأخير لم يُكتب... أصلّي أن لا يُكتب بالدمّ، بل بحكمة الكبار".