الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان

أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "قوات لواء غفعاتي عثرت على مربض لصواريخ مضادة للدروع وكميات كبيرة من الوسائل القتالية في جنوب لبنان".



وأضاف: "تواصل قوات لواء غفعاتي بقيادة الفرقة 91 نشاطها البري المركّز لتوسيع نطاق خط الدفاع الأمامي. لقد عثرت القوات السبت الماضي على مربض لصواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".

كما نشر الصّور المرفقة.