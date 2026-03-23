بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الكتلة الوطنية: نداء إلى الدولة اللبنانيّة علّنا ننجح في إبعاد الكأس المرّة عن وطننا
2026-03-23 | 07:56
دانت الكتلة الوطنيّة قرار إسرائيل بالتدمير الشامل للمنشآت المدنيّة اللبنانيّة وهدم المنازل في قرى الجنوب الحدوديّة، لما يمثّله من جرائم حرب موصوفة، محذّرة من أن يشكّل هذا الإجراء مقدّمة لجعل هذه المناطق خالية تمامًا من السكان بل وجعلها غير قابلة للحياة، تمهيدًا لاجتياحٍ برّيّ كبير نعرف كيف يبدأ ولا نعرف كيف ولا أين ينتهي.
كما توجّهت الكتلة إلى الدولة اللبنانيّة، رئيسًا وحكومة، مطالبةً إيّاهما بإطلاق أوسع حملة دبلوماسيّة لمنع هذا الاجتياح، وكذلك توفير كلّ الظروف لإنجاحها، عبر إطلاق بالتوازي حملة داخليّة جريئة؛ سياسيّة-قضائيّة-أمنيّة، تهدف لاستعادة مصداقيّة الدولة تجاه الداخل والخارج، عبر نزع سلاح الميليشيات وفي مقدّمها حزب الله، وإخضاعها لسلطة القانون، وتحرير المؤسّسات الدستوريّة والرسميّة من سطوتها، وعدم التردّد في استخدام أيّ من الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك، إذا دعت الحاجة.
وقالت "إنّ خطورة المرحلة تتطلّب الانتقال الفوري من القرارات إلى الحسم الفعلي، عبر إجراءاتٍ عمليّة، تضع حدًّا فوريًّا لسياسة الأمن بالتراضي، وتمرير الوقت، ومداراة الميليشيات المرتهنة للخارج والرهان على تعاونها وحسن نواياها، والتي ثبت بما لا يقبل الشكّ عدم صحّتها جميعها، حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم".
وأضافت: "علّنا، إذا نجحنا، نُبعد هذه الكأس المرّة عن وطننا".
أخبار لبنان
شقير يهيب بحزب الله: أبعدوا عنكم وعنا هذه الكأس المرة!
2026-03-02
الكتلة الوطنيّة حمّلت الدولة المسؤوليّة عن تقاعسها المستمرّ عن تجريد حزب الله من سلاحه
2026-03-09
الكتلة الوطنية: الدولة العميقة تنتفض على الحكومة
2026-02-09
الكتلة الوطنية: عدم اكتراث الدولة بطرابلس سيؤدّي إلى كوارث اجتماعية وارتدادات أمنية وسياسية
آخر الأخبار
14:30
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
14:13
جنبلاط استقبل ارسلان... وبحثٌ في المستجدّات السياسية والأمنية
13:57
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: 1039 شهيدا و2876 جريحا و133,678 نازحا
14:04
رويترز عن مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ من الموصل بالعراق باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا
16:10
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي على عريض دبين
2026-03-07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
2026-03-20
وزير الخارجية الفرنسيّ: لا أرى نهاية واضحة للصراع في الشرق الأوسط على الأمد القريب
14:35
هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟
14:33
أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…
14:30
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
10:40
رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها
10:36
إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل
08:57
وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان
07:53
وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي
07:08
سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن
07:05
غارات إسرائيلية تطال صور وجسر القاسمية… واستهدافات في بنت جبيل ومجدل سلم
أخبار لبنان
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
17:45
وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
17:47
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
17:46
وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
02:59
إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل
