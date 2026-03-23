الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
الكتلة الوطنية: نداء إلى الدولة اللبنانيّة علّنا ننجح في إبعاد الكأس المرّة عن وطننا

أخبار لبنان
2026-03-23 | 07:56
مشاهدات عالية
LBCI
2min
الكتلة الوطنية: نداء إلى الدولة اللبنانيّة علّنا ننجح في إبعاد الكأس المرّة عن وطننا

دانت الكتلة الوطنيّة قرار إسرائيل بالتدمير الشامل للمنشآت المدنيّة اللبنانيّة وهدم المنازل في قرى الجنوب الحدوديّة، لما يمثّله من جرائم حرب موصوفة، محذّرة من أن يشكّل هذا الإجراء مقدّمة لجعل هذه المناطق خالية تمامًا من السكان بل وجعلها غير قابلة للحياة، تمهيدًا لاجتياحٍ برّيّ كبير نعرف كيف يبدأ ولا نعرف كيف ولا أين ينتهي. 

كما توجّهت الكتلة إلى الدولة اللبنانيّة، رئيسًا وحكومة، مطالبةً إيّاهما بإطلاق أوسع حملة دبلوماسيّة لمنع هذا الاجتياح، وكذلك توفير كلّ الظروف لإنجاحها، عبر إطلاق بالتوازي حملة داخليّة جريئة؛ سياسيّة-قضائيّة-أمنيّة، تهدف لاستعادة مصداقيّة الدولة تجاه الداخل والخارج، عبر نزع سلاح الميليشيات وفي مقدّمها حزب الله، وإخضاعها لسلطة القانون، وتحرير المؤسّسات الدستوريّة والرسميّة من سطوتها، وعدم التردّد في استخدام أيّ من الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك، إذا دعت الحاجة.

وقالت "إنّ خطورة المرحلة تتطلّب الانتقال الفوري من القرارات إلى الحسم الفعلي، عبر إجراءاتٍ عمليّة، تضع حدًّا فوريًّا لسياسة الأمن بالتراضي، وتمرير الوقت، ومداراة الميليشيات المرتهنة للخارج والرهان على تعاونها وحسن نواياها، والتي ثبت بما لا يقبل الشكّ عدم صحّتها جميعها، حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم".

وأضافت: "علّنا، إذا نجحنا، نُبعد هذه الكأس المرّة عن وطننا".
 

"لقاء سيدة الجبل": الاختباء خلف ميثاقية وفد التفاوض مرفوضة
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-26

شقير يهيب بحزب الله: أبعدوا عنكم وعنا هذه الكأس المرة!

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-02

الكتلة الوطنيّة حمّلت الدولة المسؤوليّة عن تقاعسها المستمرّ عن تجريد حزب الله من سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-09

الكتلة الوطنية: الدولة العميقة تنتفض على الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-09

الكتلة الوطنية: عدم اكتراث الدولة بطرابلس سيؤدّي إلى كوارث اجتماعية وارتدادات أمنية وسياسية

LBCI
آخر الأخبار
14:30

مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026

LBCI
خبر عاجل
14:28

أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد

LBCI
أخبار لبنان
14:13

جنبلاط استقبل ارسلان... وبحثٌ في المستجدّات السياسية والأمنية

LBCI
أمن وقضاء
13:57

وحدة إدارة مخاطر الكوارث: 1039 شهيدا و2876 جريحا و133,678 نازحا

LBCI
خبر عاجل
14:04

رويترز عن مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ من الموصل بالعراق باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:10

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي على عريض دبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار دولية
2026-03-20

وزير الخارجية الفرنسيّ: لا أرى نهاية واضحة للصراع في الشرق الأوسط على الأمد القريب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…

LBCI
آخر الأخبار
14:30

مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026

LBCI
أمن وقضاء
10:40

رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها

LBCI
أمن وقضاء
10:36

إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي

LBCI
آخر الأخبار
07:08

سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

غارات إسرائيلية تطال صور وجسر القاسمية… واستهدافات في بنت جبيل ومجدل سلم

LBCI
أخبار لبنان
06:50

الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:45

وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
07:53

شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار

LBCI
خبر عاجل
17:47

وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته

LBCI
خبر عاجل
12:53

بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...

LBCI
خبر عاجل
17:46

وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية

LBCI
خبر عاجل
11:39

إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:59

إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل

