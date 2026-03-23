رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
"لقاء سيدة الجبل": الاختباء خلف ميثاقية وفد التفاوض مرفوضة
أخبار لبنان
2026-03-23 | 08:31
"لقاء سيدة الجبل": الاختباء خلف ميثاقية وفد التفاوض مرفوضة
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون بيانا أشاروا فيه الى ان "لبنان يعيش خطراً وجودياً غير مسبوق، منذ اندلاع الحرب التي قررّ حزب الله افتعالها انطلاقا من لبنان رداً على اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ايران، ناسفاً قرارات الحكومة بحصر السلاح ومتخطياً حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة. واليوم، لا يقلّ القلق لدى اللبنانيين عما كان عليه ايام الحرب الداخلية".
وحذروا من "خطورة موجات التهجير والنزوح التي تشكل ازمة انسانية وهاجساً أمنياً ومعيشياً في الجغرافيا والوقت، من غياب الدولة خاصة على المستوى الأمني مع تقديرهم للجهود الإنسانية التي تبذلها الهيئات الأهلية والدولة مع، من تهديد مستقبل لبنان نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة وعليها، من عودة الهواجس الطائفية في لحظات الأزمات الحادة ومن الغلاء الذي يطال الامن الاجتماعي لكل عائلة".
وتوجه المجتمعون الى السلطة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية، المدنية، والعسكرية محملينها "مسؤولية الحفاظ على السلم الاهلي والاجتماعي والامني والإجابة على هواجس الناس"، قائلين ان "رئيس الجمهورية من موقعه المؤتمن على الدستور مسؤول عن وحدة لبنان وسلامة اراضيه وشعبه، ورئيس الحكومة مسؤول عن تأمين حاجات الناس وتحصين العلاقات الدولية، والمؤسسة العسكرية مسؤولة عن أمن الناس"، مؤكدين ان "لا بديل عن الدولة الاّ الدولة، هذا هو خيار "اللقاء" شرط ان لا تغيب في لحظة التبدلات الكبرى التي تفرض نفسها على المنطقة وعلى لبنان، وفي حال استمرّ غيابها، لا سمح الله، سنعود مجدداً الى حالات الشواذ حيث يبحث كل فريق عن ضمانة بديلة".
وقال البيان: "يكثر الحديث عن تأليف وفدٍ مفاوض مع اسرائيل من أجل حلّ الامور العالقة، وتتكلم الصحافة عن ضرورة احترام قاعدة "6 و6 مكرر" منعاً لعزل أي طائفة أو فريق. يؤكد "اللقاء" اهمية التفاوض في هذا الظرف الصعب رغم التشكيك في قدرة الحكومة على احترام قراراتها، ويلفت انتباه الجميع إلى ان دولة الرئيس نبيه بري كان قد اعلن التفاوض مع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية بتاريخ 1-10-2020 من موقعه كرئيس لمجلس النواب واكتفى الرئيس ميشال عون آنذك في إبداء الرأي Droit de Regard."
وأشار إلى ان "اتفاق 27-11-2024 الذي وقعه الرئيس بري إلى جانب دولة الرئيس نجيب ميقاتي لم يُعرض على مجلس النواب، فيما عرضت الحكومة الاسرائيلية نص الاتفاق على الكنيست".
واعتبر ان "الاختباء خلف "ميثاقية" وفد التفاوض مرفوضة، والاجدى القول أن هناك فريقا في لبنان لا يملك قراراه وهو يمثّل المصالح الايرانية وليس اللبنانية، فيما لبنان لا يزال تحت الاحتلال الايراني"، داعين الى "اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، أو أقلّه طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من لبنان، نظراً إلى الإعتداءات الموصوفة التي تمارسها طهران على بلادنا من خلال إرسال حرس ثوري إليها ومن خلال التصريحات الرسمية الايرانية التي ترهن لبنان لمصلحتها، كما محاولة تمزيق وحدة الشعب اللبناني عبر اقتطاع جزء منه وإطلاق تسمية حزب الله عليه وتمويله وتجهيزه، ليصبح جزءاً من الحرس الثوري التابع للنظام الإيراني. كما أن هذا القرار سوف يندرج في سياق التضامن مع دول عربية شقيقة تتعرض لعدوان إيراني متمادٍ من دون مبرر، بل لمجرد الحقد على كل ما هو عربي وانفتاح على العالم".
أدرعي: سنهاجم جسر الدلافة وندعو للانتقال إلى شمال نهر الزهراني
الكتلة الوطنية: نداء إلى الدولة اللبنانيّة علّنا ننجح في إبعاد الكأس المرّة عن وطننا
أخبار لبنان
2026-03-16
"لقاء سيدة الجبل": لبنان يواجه مرحلة خطيرة ودعوة للتمسك بالوحدة والسيادة
أخبار لبنان
2026-03-16
"لقاء سيدة الجبل": لبنان يواجه مرحلة خطيرة ودعوة للتمسك بالوحدة والسيادة
0
أخبار لبنان
2026-02-02
"لقاء سيدة الجبل" يرفض تهديدات "حزب الله": اتهام السفير كرم مساس بسيادة الدولة
أخبار لبنان
2026-02-02
"لقاء سيدة الجبل" يرفض تهديدات "حزب الله": اتهام السفير كرم مساس بسيادة الدولة
0
أخبار لبنان
2026-01-26
"لقاء سيدة الجبل" حذر "حزب الله" من الدخول في أي مغامرة غير محسوبة
أخبار لبنان
2026-01-26
"لقاء سيدة الجبل" حذر "حزب الله" من الدخول في أي مغامرة غير محسوبة
0
أخبار لبنان
2026-01-19
"لقاء سيدة الجبل": أمام "حزب الله" فقط الدستور واتفاق الطائف وأمام السلطة خطاب القسم والبيان الوزاري
أخبار لبنان
2026-01-19
"لقاء سيدة الجبل": أمام "حزب الله" فقط الدستور واتفاق الطائف وأمام السلطة خطاب القسم والبيان الوزاري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟
0
آخر الأخبار
14:30
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
آخر الأخبار
14:30
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
0
خبر عاجل
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
خبر عاجل
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
0
أخبار لبنان
14:13
جنبلاط استقبل ارسلان... وبحثٌ في المستجدّات السياسية والأمنية
خبر عاجل
14:04
رويترز عن مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ من الموصل بالعراق باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا
خبر عاجل
14:04
رويترز عن مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ من الموصل بالعراق باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا
0
آخر الأخبار
16:10
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي على عريض دبين
آخر الأخبار
16:10
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي على عريض دبين
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
0
أخبار دولية
2026-03-20
وزير الخارجية الفرنسيّ: لا أرى نهاية واضحة للصراع في الشرق الأوسط على الأمد القريب
تقارير نشرة الاخبار
14:35
هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…
تقارير نشرة الاخبار
14:33
أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…
0
آخر الأخبار
14:30
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
آخر الأخبار
14:30
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
0
أمن وقضاء
10:40
رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها
أمن وقضاء
10:40
رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها
0
أمن وقضاء
10:36
إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
10:36
إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:57
وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:57
وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي
تقارير نشرة الاخبار
07:53
وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي
0
آخر الأخبار
07:08
سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن
آخر الأخبار
07:08
سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
غارات إسرائيلية تطال صور وجسر القاسمية… واستهدافات في بنت جبيل ومجدل سلم
تقارير نشرة الاخبار
07:05
غارات إسرائيلية تطال صور وجسر القاسمية… واستهدافات في بنت جبيل ومجدل سلم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
2
خبر عاجل
17:45
وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية
خبر عاجل
17:45
وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية
3
أمن وقضاء
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
أمن وقضاء
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
4
خبر عاجل
17:47
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته
خبر عاجل
17:47
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته
5
خبر عاجل
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
خبر عاجل
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
6
خبر عاجل
17:46
وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية
خبر عاجل
17:46
وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية
7
خبر عاجل
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
خبر عاجل
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
8
تقارير نشرة الاخبار
02:59
إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل
