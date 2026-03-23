جنبلاط: رفض التفاوض من أجل الرفض أمر مرفوض و"ما في حدا مسلح"

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن التفاوض مشروع اذا كرفض التفاوض من أجل الرفض وأن رفض التفاوض من أجل الرفض واستخدام لبنان كساحة مفتوحة أمر مرفوض.



وقال جنبلاط من قضر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: "لسنا موظفين لدى الحكومة الإسرائيلية ونحن نقوم بواجباتنا كدولة وقد أوصيت رئيس الجمهورية بطلب بيوت جاهزة للنازحين بدلًا من الخيم



وعن وجود مشايخ مسلحين، قال جنبلاط: "ما في حدا مسلح" ونحن نحترم الدولة والأجهزة الأمنية.