وزيرة الشؤون: مراكز الإيواء تحت سلطة الدولة حصراً... وخطة صحية طارئة لدعم النازحين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن "فتح مركز الإيواء كان يحصل حسب الحاجة وليس عشوائيا".



وشددت، خلال عقدها مؤتمر صحفي، على أن كل مراكز الايواء الرسمية في لبنان هي تحت سلطة الدولة فقط بإدارة وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التربية بالتعاون مع الشركاء، مشيرة الى أن هذه المركز "لا تخضع لسلطة أي حزب أو أي جهة أخرى".



وأوضحت الوزيرة السيد أن وزارة الصحة فعّلت "خطة الطوارئ وهي تؤمّن الاستشفاء للنازحين على حسابها".



ولفتت الى أنه "تمّ توزيع أكثر من مليون و100 ألف علبة دواء لعلاج الأمراض المزمنة على 192 مركز رعاية صحية أولية".