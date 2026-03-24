غارات وقصف إسرائيلي يطال بلدات في النبطية وبنت جبيل

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً في بلدة مجدل سلم، كما تعرّضت بلدات مجدل سلم، قبريخا والصوانة لقصف مدفعي إسرائيلي.



من جهة أخرى، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حبوش في النبطية.



كما استهدفت مسيّرة فجرًا، مبنى خلف ثانوية بلال فحص في تول - النبطية، وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الجيش الإسرائيي أغار على منزلين في بلدة الشهابية وحانين.



كذلك تعرضت أطراف بلدتي القوزح وعين ابل لقصف مدفعي إسرائيلي.