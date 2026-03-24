الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خلية الازمة في الرابطة المارونية تواكب حاجات القرى المسيحية الحدودية
أخبار لبنان
2026-03-24 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
خلية الازمة في الرابطة المارونية تواكب حاجات القرى المسيحية الحدودية
عقدت خلية الأزمة في الرابطة المارونية اجتماعاً جديداً في اطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة أوضاع القرى المسيحية الحدودية وسبل دعمها وتأمين صمودها. وضم الاجتماع رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو ونائبه المهنس نسيب نصر ورئيس لجنة المناطق ريمون عازار ومقرر اللجنة المحامي يوسف العمار ورئيسة لجنة الصحة الدكتورة كورين أبي نادر والمقرر البروفسور ميغال عبود، وصدر عن خلية الأزمة البيان الآتي:
1-تحيّي الرابطة المارونية من جديد صمود أهالي القرى المسيحية الحدودية في أرضهم رغم كل المخاطر والتحديات، وترى في هذا الصمود رسالة وطنية تعبّر عن شجاعة وكرامة وتجذّر بالأرض والهوية وتجسيداً حقيقياً للانتماء الذي لا ينكسر، وهي تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية وبلديات المنطقة لتوحيد الجهود ومنع أي محاولة لاستخدام هذه القرى منصات لاطلاق الصواريخ بما يعرّض أمنها وإستقرارها لمخاطر جمّة.
وقد أجرت خلية الازمة اتصالات بجميع رؤساء البلديات الحدودية وهي: رميش، عين إبل، دبل، دير ميماس، القليعة، كوكبا، علما الشعب، مرجعيون، برج الملوك، راشيا الفخار، إبل السقي، القوزح والبويضة للاطمئنان إلى أحوال السكان والاستماع إلى هواجسهم وتلبية مطالبهم وحاجاتهم بعدما تُركوا لمصيرهم من قبل الدولة.
2- تتابع الرابطة المارونية بإهتمام مسألة تأمين المستلزمات الضرورية لتدعيم صمود أهالي القرى المسيحية الحدودية الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود المسيحي في لبنان.
وأفاد مقرر لجنة المناطق أن اللجنة على تواصل يومي بكل رؤساء البلديات المعنية وتمكنت من وضع احصاء كامل بعدد المسيحيين الذين ما زالوا في قراهم، مشيراً إلى مواصلة المساعي لاعادة اهالي علما الشعب إلى بلدتهم. ولفت إلى أن مستلزمات الصمود شملت توفير كمية كبيرة من الطحين لبلدة القليعة وتأمين مصابيح على الطاقة الشمسية لانارة بلدة دبل وتجهيز حصص غذائية ومادة المازوت لبلدة رميش وتلبية حاجات قرى جنوب الزهراني بالمازوت والحصص الغذائية ايضاً.
اما رئيسة لجنة الصحة فأوضحت أن رؤساء البلديات تحدثوا عن حاجة الاهالي لتأمين الدواء المزمن، وتبيّن أن معظم القرى تتلقى الادوية عبر شبكة العيادات النقالة من قبل "كاريتاس" و"فرسان مالطا"، وبعض هذه القرى لديها مستوصفات متعاقدة مع شبكة الرعاية الصحية في وزارة الصحة. وقد تم التواصل مع مديرة مراكز الرعاية الصحية الدكتورة رندى حمادة التي تجاوبت سريعاً وسلّمت "كاريتاس" الادوية المطلوبة التي أرسلت إلى مراكز الرعاية والتي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، فيما تعمل على تأمين معدات طبية ومخبرية إلى المراكز لتفعيل وتحديث أنشطتها. انطلاقاً من هنا، تنوّه الرابطة بالعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الصحة ومتابعتها بدقة متناهية وجدارة عالية متطلبات المناطق.
3- تبدي الرابطة المارونية ارتياحها لتجاوب رئيس الحكومة نواف سلام مع هواجس اهالي منطقة الاشرفية والمدور والصيفي وبرج حمود ووقف الاعمال في مركز الايواء المنوي إنشاؤه للنازحين في منطقة الكرنتينا لما يشكّله هذا المركز من إيقاظ لهواجس الماضي ومن مخاوف تَحوّله إلى موقع أمني غير مضبوط نحن في غنى عنه ولتجنب أي استهدافات كما حصل ويحصل في مناطق عدة في لبنان.
أخبار لبنان
الازمة
الرابطة
المارونية
تواكب
حاجات
القرى
المسيحية
الحدودية
التالي
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
غارات وقصف إسرائيلي يطال بلدات في النبطية وبنت جبيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-10
رئيس الرابطة المارونية عقد اجتماعاً لخلية الأزمة دعماً للقرى المسيحية الحدودية
2026-03-16
القرى المسيحية الحدودية: واقع صعب وجولة للسفير البابويّ
2026-03-09
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
2026-03-22
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
اخترنا لكم
06:33
أدرعي يحذر سكان 9 مناطق جنوبية: عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
06:31
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....
06:30
أدرعي: هاجمنا معبرا مركزيا إضافيا على نهر الليطاني كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله
06:14
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: رئيس الحكومة تابع الأوضاع العسكرية والمالية وشؤون النازحين
منوعات
2026-02-14
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
2026-03-11
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية لبيروت
2026-01-26
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
10:13
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مخربًا من وحدة فيلق القدس في بيروت
04:10
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
04:03
ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..
03:16
للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
03:14
كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة
02:30
غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور
02:26
غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل
02:20
استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية
15:09
خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان
15:06
"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب
الأكثر قراءة
اقتصاد
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
خبر عاجل
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More