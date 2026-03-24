خلية الازمة في الرابطة المارونية تواكب حاجات القرى المسيحية الحدودية

أخبار لبنان
2026-03-24 | 03:35
خلية الازمة في الرابطة المارونية تواكب حاجات القرى المسيحية الحدودية
خلية الازمة في الرابطة المارونية تواكب حاجات القرى المسيحية الحدودية

عقدت خلية الأزمة في الرابطة المارونية اجتماعاً جديداً في اطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة أوضاع القرى المسيحية الحدودية وسبل دعمها وتأمين صمودها. وضم الاجتماع رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو ونائبه المهنس نسيب نصر ورئيس لجنة المناطق ريمون عازار ومقرر اللجنة المحامي يوسف العمار ورئيسة لجنة الصحة الدكتورة كورين أبي نادر والمقرر البروفسور ميغال عبود، وصدر عن خلية الأزمة البيان الآتي:

1-تحيّي الرابطة المارونية من جديد صمود أهالي القرى المسيحية الحدودية في أرضهم رغم كل المخاطر والتحديات، وترى في هذا الصمود رسالة وطنية تعبّر عن شجاعة وكرامة وتجذّر بالأرض والهوية وتجسيداً حقيقياً للانتماء الذي لا ينكسر، وهي تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية وبلديات المنطقة لتوحيد الجهود ومنع أي محاولة لاستخدام هذه القرى منصات لاطلاق الصواريخ بما يعرّض أمنها وإستقرارها لمخاطر جمّة. 

وقد أجرت خلية الازمة اتصالات بجميع رؤساء البلديات الحدودية وهي: رميش، عين إبل، دبل، دير ميماس، القليعة، كوكبا، علما الشعب، مرجعيون، برج الملوك، راشيا الفخار، إبل السقي، القوزح والبويضة للاطمئنان إلى أحوال السكان والاستماع إلى هواجسهم وتلبية مطالبهم وحاجاتهم بعدما تُركوا لمصيرهم من قبل الدولة.

2- تتابع الرابطة المارونية بإهتمام مسألة تأمين المستلزمات الضرورية لتدعيم صمود أهالي القرى المسيحية الحدودية الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود المسيحي في لبنان. 
وأفاد مقرر لجنة المناطق أن اللجنة على تواصل يومي بكل رؤساء البلديات المعنية وتمكنت من وضع احصاء كامل بعدد المسيحيين الذين ما زالوا في قراهم، مشيراً إلى مواصلة المساعي لاعادة اهالي علما الشعب إلى بلدتهم. ولفت إلى أن مستلزمات الصمود شملت توفير كمية كبيرة من الطحين لبلدة القليعة وتأمين مصابيح على الطاقة الشمسية لانارة بلدة دبل وتجهيز حصص غذائية ومادة المازوت لبلدة رميش وتلبية حاجات قرى جنوب الزهراني بالمازوت والحصص الغذائية ايضاً.

اما رئيسة لجنة الصحة فأوضحت أن رؤساء البلديات تحدثوا عن حاجة الاهالي لتأمين الدواء المزمن، وتبيّن أن معظم القرى تتلقى الادوية عبر شبكة العيادات النقالة من قبل "كاريتاس" و"فرسان مالطا"، وبعض هذه القرى لديها مستوصفات متعاقدة مع شبكة الرعاية الصحية في وزارة الصحة. وقد تم التواصل مع مديرة مراكز الرعاية الصحية الدكتورة رندى حمادة التي تجاوبت سريعاً وسلّمت "كاريتاس" الادوية المطلوبة التي أرسلت إلى مراكز الرعاية والتي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، فيما تعمل على تأمين معدات طبية ومخبرية إلى المراكز لتفعيل وتحديث أنشطتها. انطلاقاً من هنا، تنوّه الرابطة بالعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الصحة ومتابعتها بدقة متناهية وجدارة عالية متطلبات المناطق.

3- تبدي الرابطة المارونية ارتياحها لتجاوب رئيس الحكومة نواف سلام مع هواجس اهالي منطقة الاشرفية والمدور والصيفي وبرج حمود ووقف الاعمال في مركز الايواء المنوي إنشاؤه للنازحين في منطقة الكرنتينا لما يشكّله هذا المركز من إيقاظ لهواجس الماضي ومن مخاوف تَحوّله إلى موقع أمني غير مضبوط نحن في غنى عنه ولتجنب أي استهدافات كما حصل ويحصل في مناطق عدة في لبنان. 

LBCI التالي
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
غارات وقصف إسرائيلي يطال بلدات في النبطية وبنت جبيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-10

رئيس الرابطة المارونية عقد اجتماعاً لخلية الأزمة دعماً للقرى المسيحية الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-16

القرى المسيحية الحدودية: واقع صعب وجولة للسفير البابويّ

LBCI
خبر عاجل
2026-03-09

أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-22

رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:33

أدرعي يحذر سكان 9 مناطق جنوبية: عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
06:31

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....

LBCI
أمن وقضاء
06:30

أدرعي: هاجمنا معبرا مركزيا إضافيا على نهر الليطاني كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:14

مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: رئيس الحكومة تابع الأوضاع العسكرية والمالية وشؤون النازحين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-02-14

وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم

LBCI
خبر عاجل
2026-03-11

حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
خبر عاجل
10:13

الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مخربًا من وحدة فيلق القدس في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:10

استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:03

ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..

LBCI
أمن وقضاء
03:16

للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
03:14

كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة

LBCI
أمن وقضاء
02:30

غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور

LBCI
أمن وقضاء
02:26

غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
02:20

استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:09

خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:50

الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:28

أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد

LBCI
خبر عاجل
12:53

بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...

LBCI
أمن وقضاء
02:04

انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

LBCI
أمن وقضاء
01:12

شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:53

شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار

LBCI
خبر عاجل
11:39

إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً

