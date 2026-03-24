خلية الازمة في الرابطة المارونية تواكب حاجات القرى المسيحية الحدودية

عقدت خلية الأزمة في الرابطة المارونية اجتماعاً جديداً في اطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة أوضاع القرى المسيحية الحدودية وسبل دعمها وتأمين صمودها. وضم الاجتماع رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو ونائبه المهنس نسيب نصر ورئيس لجنة المناطق ريمون عازار ومقرر اللجنة المحامي يوسف العمار ورئيسة لجنة الصحة الدكتورة كورين أبي نادر والمقرر البروفسور ميغال عبود، وصدر عن خلية الأزمة البيان الآتي:



1-تحيّي الرابطة المارونية من جديد صمود أهالي القرى المسيحية الحدودية في أرضهم رغم كل المخاطر والتحديات، وترى في هذا الصمود رسالة وطنية تعبّر عن شجاعة وكرامة وتجذّر بالأرض والهوية وتجسيداً حقيقياً للانتماء الذي لا ينكسر، وهي تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية وبلديات المنطقة لتوحيد الجهود ومنع أي محاولة لاستخدام هذه القرى منصات لاطلاق الصواريخ بما يعرّض أمنها وإستقرارها لمخاطر جمّة.



وقد أجرت خلية الازمة اتصالات بجميع رؤساء البلديات الحدودية وهي: رميش، عين إبل، دبل، دير ميماس، القليعة، كوكبا، علما الشعب، مرجعيون، برج الملوك، راشيا الفخار، إبل السقي، القوزح والبويضة للاطمئنان إلى أحوال السكان والاستماع إلى هواجسهم وتلبية مطالبهم وحاجاتهم بعدما تُركوا لمصيرهم من قبل الدولة.



2- تتابع الرابطة المارونية بإهتمام مسألة تأمين المستلزمات الضرورية لتدعيم صمود أهالي القرى المسيحية الحدودية الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود المسيحي في لبنان.

وأفاد مقرر لجنة المناطق أن اللجنة على تواصل يومي بكل رؤساء البلديات المعنية وتمكنت من وضع احصاء كامل بعدد المسيحيين الذين ما زالوا في قراهم، مشيراً إلى مواصلة المساعي لاعادة اهالي علما الشعب إلى بلدتهم. ولفت إلى أن مستلزمات الصمود شملت توفير كمية كبيرة من الطحين لبلدة القليعة وتأمين مصابيح على الطاقة الشمسية لانارة بلدة دبل وتجهيز حصص غذائية ومادة المازوت لبلدة رميش وتلبية حاجات قرى جنوب الزهراني بالمازوت والحصص الغذائية ايضاً.



اما رئيسة لجنة الصحة فأوضحت أن رؤساء البلديات تحدثوا عن حاجة الاهالي لتأمين الدواء المزمن، وتبيّن أن معظم القرى تتلقى الادوية عبر شبكة العيادات النقالة من قبل "كاريتاس" و"فرسان مالطا"، وبعض هذه القرى لديها مستوصفات متعاقدة مع شبكة الرعاية الصحية في وزارة الصحة. وقد تم التواصل مع مديرة مراكز الرعاية الصحية الدكتورة رندى حمادة التي تجاوبت سريعاً وسلّمت "كاريتاس" الادوية المطلوبة التي أرسلت إلى مراكز الرعاية والتي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، فيما تعمل على تأمين معدات طبية ومخبرية إلى المراكز لتفعيل وتحديث أنشطتها. انطلاقاً من هنا، تنوّه الرابطة بالعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الصحة ومتابعتها بدقة متناهية وجدارة عالية متطلبات المناطق.



3- تبدي الرابطة المارونية ارتياحها لتجاوب رئيس الحكومة نواف سلام مع هواجس اهالي منطقة الاشرفية والمدور والصيفي وبرج حمود ووقف الاعمال في مركز الايواء المنوي إنشاؤه للنازحين في منطقة الكرنتينا لما يشكّله هذا المركز من إيقاظ لهواجس الماضي ومن مخاوف تَحوّله إلى موقع أمني غير مضبوط نحن في غنى عنه ولتجنب أي استهدافات كما حصل ويحصل في مناطق عدة في لبنان.

