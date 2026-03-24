البعريني بعد لقائه ورستم المفتي دريان: عرضنا ملف الموقوفين الإسلاميين وضرورة إصدار عفو عام

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائبين وليد البعريني وأحمد رستم.قال النائب البعريني بعد اللقاء: "بحثنا مع المفتي دريان الشؤون اللبنانية وبخاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلد بالإضافة الى أوضاع النازحين والظروف المعيشية التي يعانونها، واكد لنا سماحته ان الوضع في لبنان يتطلب من الجميع الحكمة والوعي في معالجة الأمور والتعاطي الأخوي بين اللبنانيين وضبط النفس".أضاف: "نحن اللبنانيين لدينا عدو واحد ولا ينبغي الا ان نكون حرصاء على بلدنا ولو اختلفنا في الرؤية لمستقبل لبنان، وسماحته لديه حرص على تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين اللبنانيين. وتطرق البحث الى أوضاع الموقوفين الإسلاميين وضرورة إصدار العفو العام وخفض اشهر السنة السجنية لتشمل الجميع والمقصود منها عدم هدر الدماء كما نحن حرصاء على دماء أبنائنا في الجيش".ختم:" ان هناك مظلومين لم يحاكموا بعد ويكفيهم ما تعرضوا له من سجن منذ سنوات ونحن ملتزمون مرجعية دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة لكل اللبنانيين".