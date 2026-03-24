رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
10
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
10
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حايك: التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة
أخبار لبنان
2026-03-24 | 08:32
سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حايك: التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة
شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات نيابية عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تابع خلالها مع عدد من النواب، أوضاع المناطق اللبنانية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأوضاع النازحين اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم وبلداتهم بسبب القصف والنزوح الى مناطق أخرى، وسعي الدولة الى إيجاد السبل الكفيلة لتأمين إيواء لهم والمقومات الأساسية التي تمكّنهم من الاستمرار والعيش الكريم.
النائبان بقرادونيان وتيرزيان
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون "كتلة نواب الأرمن" التي ضمت النائبين هاغوب بقرادونيان وآغوب تيرزيان اللذين قالا بعد اللقاء: "نزور رئيس الجمهورية في ظروف أقل ما يقال فيها أنها استثنائية بفظاعاتها، وأهوالها، وصعوباتها، وتحدياتها. وفي مثل هذه الظروف، اقل الواجب زيارة هذا الموقع الذي يمثل وحدة الوطن بشعبه وارضه ومؤسساته. تباحثنا في الحروب المستعرة في المنطقة، وتوقفنا امام هول العدوان الذي يشن على بلاد الارز، وما تعانيه مناطق كاملة، وما يتهدد اجزاء عزيزة من ارض الوطن. كما استعرضنا مسألة النزوح وما يعانيه اهلنا النازحين قسرا عن ديارهم، وما يبذل في سبيل تخفيف معاناتهم، والحاجات التي يتوجب تأمينها، ولم نغفل الحديث عن الازمات المعيشية والاجتماعية التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. واكدنا للرئيس وجوب عدم ادخار اي جهد، والتواصل مع الهيئات الدولية، والدول الشقيقة والصديقة بهدف ايجاد الطرق الكفيلة بوقف العدوان الشرس والفظاعات التي ترتكب".
وعرض الرئيس عون مع النائب وائل بوفاعور، الوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي الذي يعتبر أحد المداميك الأساسية للحفاظ على مقومات الصمود والاستقرار وتخطي لبنان هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها.
واستقبل الرئيس عون النائبة نجاة عون صليبا، وبحث معها موضوع النازحين اللبنانيين في الشوف، واحتضان أهالي المنطقة لهم وسبل تأمين الدعم والمساعدة اللازمين.
بعد اللقاء، أكدت النائبة عون صليبا ان زيارتها رئيس الجمهورية هي لدعم المبادرة التي تقدم بها لانهاء الحرب. وشددت على ان الطرق الديبلوماسية هي السبيل للمضي قدماً، وكل يوم نسمح باستمرار حروب الآخرين على ارضنا، هو مساهمة اضافية في الخراب والدمار للبنان.
وقالت: "في موازاة هذا الامر، لدينا اكثر من مليون نازح لبناني، والشوف هو اول من بدأ في استقبالهم، وسكان المناطق الذين يستضيفون هؤلاء النازحين، يقومون بجهد كبير، واشدّ على ايديهم وعلى ايدي الوافدين ايضاً الذين هم موضع ترحيب بين اهلهم طالما بقينا مسالمين ومواطنين نعيش في هذا البلد".
سئلت: هناك تخوف من تفلت امني، هل تعتبرون ان هذا الخطر حقيقي؟ فأجابت: "الخطر ليس حقيقياً، وقد جلت وازور دائماً المناطق واشاهد كيفية تعايش الناس مع بضعها، وطالما ليس هناك من سلاح يتم تسريبه الى المناطق التي يتواجد فيها النازحون، المستأجرون منهم او الذين التجأوا الى مراكز ايواء، فالناس ترغب في مساعدة بعضها. ونتمنى على حزب الله والحرس الثوري الايراني وكل المرتزقة عدم زرع الفتنة بين اللبنانيين الذين يعلمون تماماً كيفية العيش بمحبة بين بعضهم ولا يحتاجون الى من يعلّمهم ذلك، ويجب على كل مسلّح او من يرغب في زرع الفتنة، الابتعاد عن هذا الامر لانه لن يحصد النتيجة المتوخاة".
واستقبل رئيس الجمهورية رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأمنية والسياسية الراهنة.
وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، الذي أطلع الرئيس عون على واقع الكهرباء في لبنان في ظل التصعيد العسكري الذي ألحق اضرارا في عدد من المحطات في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع.
وطمأن حايك الرئيس عون الى ان التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة، من خلال سياسة الإنتاج التي اعتمدتها المؤسسة في الظروف الراهنة مع الأخذ في الاعتبار انخفاض منسوب الجباية وارتفاع أسعار النفط.
وعرض حايك على رئيس الجمهورية حجم الأعطال التي لحقت بعدد من المحطات الكهربائية الواقعة في مناطق الاشتباكات، في حين تعمل فرق الصيانة في المؤسسة على اصلاح الأعطال خارج هذه المناطق بغية إعادة التيار الكهربائي بما فيها صور ووادي جيلو ومرجعيون، رغم الصعوبات الأمنية التي تواجه المؤسسة وفنييها. كذلك الأمر في الضاحية الجنوبية والبقاع والمناطق اللبنانية الأخرى.
وأكد أن "التيار الكهربائي مؤمّن لمرافق الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، ومحطات المياه والابار والإدارات الرسمية وغيرها"، مشيراً الى ان "المؤسسة سوف تستمر في تأمين التيار".
أخبار لبنان
أخبار لبنان
2026-03-04
سلسلة لقاءات دبلوماسية في قصر بعبدا... إليكم التفاصيل
آخر الأخبار
2026-03-12
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ندرس تعليق قانون جونز لفترة زمنية محدودة
أخبار لبنان
2026-01-27
لقاءات اقتصادية واجتماعية في قصر بعبدا...
أخبار لبنان
2026-03-10
"كهرباء لبنان": اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقرار التغذية الكهربائية لحين تجاوز هذه المرحلة الصعبة
أخبار لبنان
17:18
إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...
آخر الأخبار
15:45
بلدية جبيل: للإبلاغ عن أي شخص من خارج المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز السلامة
تقارير نشرة الاخبار
14:51
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران
منوعات
2026-03-22
"آثار كارثية على صحة الإنسان والبيئة"... علماء يكشفون التداعيات العالمية المرعبة للحرب النووية!
آخر الأخبار
2026-02-01
توغّل إسرائيلي فجر اليوم في بلدة رب ثلاثين - قضاء مرجعيون تفجير منزلين
آخر الأخبار
18:52
رئيس شركة شل: أوروبا معرضة لخطر نقص الوقود ابتداء من الشهر المقبل
آخر الأخبار
2026-03-18
البنك المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في نطاق 3.50-3.75%
أخبار دولية
16:47
ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة
تقارير نشرة الاخبار
14:53
فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !
تقارير نشرة الاخبار
14:51
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:46
المحكمة العسكرية توقف عنصرين من حزب الله وتدعي عليهما جنائيا
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب تتحوّل إلى مليارات الدولارات… وهؤلاء هم الرابحون
تقارير نشرة الاخبار
14:44
وزارة الخارجية تطرد السفير الإيرانيّ وبري يمنعه من المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
14:43
بين أميركا وإيران مبادرة تركية - باكستانية... هل تسلك طريقها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:42
صوتُ إنفجاراتٍ فوق مناطق كسروان... وشرح تقنيّ لما حدث
اقتصاد
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
06:39
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة
أمن وقضاء
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
أمن وقضاء
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
أخبار لبنان
11:13
أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت
خبر عاجل
15:08
الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات
أمن وقضاء
06:31
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....
خبر عاجل
11:18
القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت
