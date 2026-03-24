سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حايك: التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة

شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات نيابية عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تابع خلالها مع عدد من النواب، أوضاع المناطق اللبنانية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأوضاع النازحين اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم وبلداتهم بسبب القصف والنزوح الى مناطق أخرى، وسعي الدولة الى إيجاد السبل الكفيلة لتأمين إيواء لهم والمقومات الأساسية التي تمكّنهم من الاستمرار والعيش الكريم.وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون "كتلة نواب الأرمن" التي ضمت النائبين هاغوب بقرادونيان وآغوب تيرزيان اللذين قالا بعد اللقاء: "نزور رئيس الجمهورية في ظروف أقل ما يقال فيها أنها استثنائية بفظاعاتها، وأهوالها، وصعوباتها، وتحدياتها. وفي مثل هذه الظروف، اقل الواجب زيارة هذا الموقع الذي يمثل وحدة الوطن بشعبه وارضه ومؤسساته. تباحثنا في الحروب المستعرة في المنطقة، وتوقفنا امام هول العدوان الذي يشن على بلاد الارز، وما تعانيه مناطق كاملة، وما يتهدد اجزاء عزيزة من ارض الوطن. كما استعرضنا مسألة النزوح وما يعانيه اهلنا النازحين قسرا عن ديارهم، وما يبذل في سبيل تخفيف معاناتهم، والحاجات التي يتوجب تأمينها، ولم نغفل الحديث عن الازمات المعيشية والاجتماعية التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. واكدنا للرئيس وجوب عدم ادخار اي جهد، والتواصل مع الهيئات الدولية، والدول الشقيقة والصديقة بهدف ايجاد الطرق الكفيلة بوقف العدوان الشرس والفظاعات التي ترتكب".وعرض الرئيس عون مع النائب وائل بوفاعور، الوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي الذي يعتبر أحد المداميك الأساسية للحفاظ على مقومات الصمود والاستقرار وتخطي لبنان هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها.واستقبل الرئيس عون النائبة نجاة عون صليبا، وبحث معها موضوع النازحين اللبنانيين في الشوف، واحتضان أهالي المنطقة لهم وسبل تأمين الدعم والمساعدة اللازمين.بعد اللقاء، أكدت النائبة عون صليبا ان زيارتها رئيس الجمهورية هي لدعم المبادرة التي تقدم بها لانهاء الحرب. وشددت على ان الطرق الديبلوماسية هي السبيل للمضي قدماً، وكل يوم نسمح باستمرار حروب الآخرين على ارضنا، هو مساهمة اضافية في الخراب والدمار للبنان.وقالت: "في موازاة هذا الامر، لدينا اكثر من مليون نازح لبناني، والشوف هو اول من بدأ في استقبالهم، وسكان المناطق الذين يستضيفون هؤلاء النازحين، يقومون بجهد كبير، واشدّ على ايديهم وعلى ايدي الوافدين ايضاً الذين هم موضع ترحيب بين اهلهم طالما بقينا مسالمين ومواطنين نعيش في هذا البلد".سئلت: هناك تخوف من تفلت امني، هل تعتبرون ان هذا الخطر حقيقي؟ فأجابت: "الخطر ليس حقيقياً، وقد جلت وازور دائماً المناطق واشاهد كيفية تعايش الناس مع بضعها، وطالما ليس هناك من سلاح يتم تسريبه الى المناطق التي يتواجد فيها النازحون، المستأجرون منهم او الذين التجأوا الى مراكز ايواء، فالناس ترغب في مساعدة بعضها. ونتمنى على حزب الله والحرس الثوري الايراني وكل المرتزقة عدم زرع الفتنة بين اللبنانيين الذين يعلمون تماماً كيفية العيش بمحبة بين بعضهم ولا يحتاجون الى من يعلّمهم ذلك، ويجب على كل مسلّح او من يرغب في زرع الفتنة، الابتعاد عن هذا الامر لانه لن يحصد النتيجة المتوخاة".