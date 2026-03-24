سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حايك: التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة

أخبار لبنان
2026-03-24 | 08:32
مشاهدات عالية
شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات نيابية عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تابع خلالها مع عدد من النواب، أوضاع المناطق اللبنانية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأوضاع النازحين اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم وبلداتهم بسبب القصف والنزوح الى مناطق أخرى، وسعي الدولة الى إيجاد السبل الكفيلة لتأمين إيواء لهم والمقومات الأساسية التي تمكّنهم من الاستمرار والعيش الكريم.

النائبان بقرادونيان وتيرزيان

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون "كتلة نواب الأرمن" التي ضمت النائبين هاغوب بقرادونيان وآغوب تيرزيان اللذين قالا بعد اللقاء: "نزور رئيس الجمهورية في ظروف أقل ما يقال فيها أنها استثنائية بفظاعاتها، وأهوالها، وصعوباتها، وتحدياتها. وفي مثل هذه الظروف، اقل الواجب زيارة هذا الموقع الذي يمثل وحدة الوطن بشعبه وارضه ومؤسساته. تباحثنا في الحروب المستعرة في المنطقة، وتوقفنا امام هول العدوان الذي يشن على بلاد الارز، وما تعانيه مناطق كاملة، وما يتهدد اجزاء عزيزة من ارض الوطن. كما استعرضنا مسألة النزوح وما يعانيه اهلنا النازحين قسرا عن ديارهم، وما يبذل في سبيل تخفيف معاناتهم، والحاجات التي يتوجب تأمينها، ولم نغفل الحديث عن الازمات المعيشية والاجتماعية التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. واكدنا للرئيس وجوب عدم ادخار اي جهد، والتواصل مع الهيئات الدولية، والدول الشقيقة والصديقة بهدف ايجاد الطرق الكفيلة بوقف العدوان الشرس والفظاعات التي ترتكب".


وعرض الرئيس عون مع النائب وائل بوفاعور، الوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي الذي يعتبر أحد المداميك الأساسية للحفاظ على مقومات الصمود والاستقرار وتخطي لبنان هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها.


واستقبل الرئيس عون النائبة نجاة عون صليبا، وبحث معها موضوع النازحين اللبنانيين في الشوف، واحتضان أهالي المنطقة لهم وسبل تأمين الدعم والمساعدة اللازمين.

بعد اللقاء، أكدت النائبة عون صليبا ان زيارتها رئيس الجمهورية هي لدعم المبادرة التي تقدم بها لانهاء الحرب. وشددت على ان الطرق الديبلوماسية هي السبيل للمضي قدماً، وكل يوم نسمح باستمرار حروب الآخرين على ارضنا، هو مساهمة اضافية في الخراب والدمار للبنان.

وقالت: "في موازاة هذا الامر، لدينا اكثر من مليون نازح لبناني، والشوف هو اول من بدأ في استقبالهم، وسكان المناطق الذين يستضيفون هؤلاء النازحين، يقومون بجهد كبير، واشدّ على ايديهم وعلى ايدي الوافدين ايضاً الذين هم موضع ترحيب بين اهلهم طالما بقينا مسالمين ومواطنين نعيش في هذا البلد".

سئلت: هناك تخوف من تفلت امني، هل تعتبرون ان هذا الخطر حقيقي؟ فأجابت: "الخطر ليس حقيقياً، وقد جلت وازور دائماً المناطق واشاهد كيفية تعايش الناس مع بضعها، وطالما ليس هناك من سلاح يتم تسريبه الى المناطق التي يتواجد فيها النازحون، المستأجرون منهم او الذين التجأوا الى مراكز ايواء، فالناس ترغب في مساعدة بعضها. ونتمنى على حزب الله والحرس الثوري الايراني وكل المرتزقة عدم زرع الفتنة بين اللبنانيين الذين يعلمون تماماً كيفية العيش بمحبة بين بعضهم ولا يحتاجون الى من يعلّمهم ذلك، ويجب على كل مسلّح او من يرغب في زرع الفتنة، الابتعاد عن هذا الامر لانه لن يحصد النتيجة المتوخاة".
 

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأمنية والسياسية الراهنة.
 

وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، الذي أطلع الرئيس عون على واقع الكهرباء في لبنان في ظل التصعيد العسكري الذي ألحق اضرارا في عدد من المحطات في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع. 

وطمأن حايك الرئيس عون الى ان التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة، من خلال سياسة الإنتاج التي اعتمدتها المؤسسة في الظروف الراهنة مع الأخذ في الاعتبار انخفاض منسوب الجباية وارتفاع أسعار النفط.

وعرض حايك على رئيس الجمهورية حجم الأعطال التي لحقت بعدد من المحطات الكهربائية الواقعة في مناطق الاشتباكات، في حين تعمل فرق الصيانة في المؤسسة على اصلاح الأعطال خارج هذه المناطق بغية إعادة التيار الكهربائي بما فيها صور ووادي جيلو ومرجعيون، رغم الصعوبات الأمنية التي تواجه المؤسسة وفنييها. كذلك الأمر في الضاحية الجنوبية والبقاع والمناطق اللبنانية الأخرى. 

وأكد أن "التيار الكهربائي مؤمّن لمرافق الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، ومحطات المياه والابار والإدارات الرسمية وغيرها"، مشيراً الى ان "المؤسسة سوف تستمر في تأمين التيار".
 

LBCI التالي
سلسلة لقاءات للرئيس بري وبحثٌ في التطورات
قداس في جامعة سيدة اللويزة تم خلاله الإعلان عن إطلاق الإحتفاليّة السنويّة الرسميّة لمناسبة عيد البشارة الوطنيّ
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-04

سلسلة لقاءات دبلوماسية في قصر بعبدا... إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

المتحدثة باسم البيت الأبيض: ندرس تعليق قانون جونز لفترة زمنية محدودة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-27

لقاءات اقتصادية واجتماعية في قصر بعبدا...

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-10

"كهرباء لبنان": اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقرار التغذية الكهربائية لحين تجاوز هذه المرحلة الصعبة

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
آخر الأخبار
15:45

بلدية جبيل: للإبلاغ عن أي شخص من خارج المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز السلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

LBCI
منوعات
2026-03-22

"آثار كارثية على صحة الإنسان والبيئة"... علماء يكشفون التداعيات العالمية المرعبة للحرب النووية!

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-01

توغّل إسرائيلي فجر اليوم في بلدة رب ثلاثين - قضاء مرجعيون تفجير منزلين

LBCI
آخر الأخبار
18:52

رئيس شركة شل: أوروبا معرضة لخطر نقص الوقود ابتداء من الشهر المقبل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-18

البنك المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في نطاق 3.50-3.75%

LBCI
أخبار دولية
16:47

ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

المحكمة العسكرية توقف عنصرين من حزب الله وتدعي عليهما جنائيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب تتحوّل إلى مليارات الدولارات… وهؤلاء هم الرابحون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

وزارة الخارجية تطرد السفير الإيرانيّ وبري يمنعه من المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

بين أميركا وإيران مبادرة تركية - باكستانية... هل تسلك طريقها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

صوتُ إنفجاراتٍ فوق مناطق كسروان... وشرح تقنيّ لما حدث

LBCI
اقتصاد
03:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة

LBCI
أمن وقضاء
01:12

شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:04

انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

LBCI
أخبار لبنان
11:13

أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أمن وقضاء
06:31

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....

LBCI
خبر عاجل
11:18

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت

