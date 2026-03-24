سلسلة لقاءات للرئيس بري وبحثٌ في التطورات

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على تصاعد العدوان الإسرائيليّ على لبنان وتداعياته، إضافة إلى العلاقات الثنائية.



كما بحث بري ملف ايواء النازحين وتنظيمه وقانون العفو، خلال استقباله وفدًا نيابيًا.



وبعد اللقاء، قال النائب نبيل بدر: "شددنا على أنّ الأولوية الوطنية الراهنة يجب أن تنصرف إلى معالجة ملف النازحين ومسألة إيوائهم بما يضمن تنظيم وجودهم وفق الأطر القانونية ويحفظ في الوقت عينه خصوصية المجتمع اللبنانيّ ويصون العيش المشترك ويمنع أي إهتزاز للسلم الأهليّ، وذلك إلى حين توفر ظروف عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم" .



وأضاف: "تناول البحث ملف قانون العفو العام، إذ أوضحنا الأبعاد الوطنية والإنسانية لإقرار اقتراح قانون العفو الذي قدّمناه، انطلاقا من كونه يشكل مدخلًا لمعالجة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية العالقة ويسهم في طي صفحات من المعاناة وفتح نافذة أمل أمام شريحة واسعة من اللبنانيين ضمن مقاربة متوازنة تراعي العدالة والإنصاف وتحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها .