المدير العام التنفيذيّ للمطار نفى ما يُتداول عن مغادرة سياسيين: المعلومات عارية من الصحة

نفى المدير العام التنفيذيّ لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، جلال حيدر، ما يُتداول، عبر بعض المواقع الإعلامية، في شأن حصول ازدحام، في قاعة الطيران الخاص فجرًا، نتيجة مغادرة سياسيين وأصحاب مصارف برفقة عائلاتهم على متن طائرات خاصة إلى أوروبا.



وأكد حيدر أنّ هذه" المعلومات عارية من الصحة ولا أساس لها".