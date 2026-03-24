سلام التقى عددًا من النواب وبدر: لالتزام القرارات السيادية للدولة وبت قانون العفو العام

أكّد النائب نبيل بدر، مع وفد، أنّ المرحلة الدقيقة والمفصلية التي يمر بها لبنان تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.



وشدد مع وف من النواب خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا، على تمسّكهم بخيار الدولة كمرجعيّة جامعة وحيدة، وضرورة التزام الجميع قراراتها وخياراتها السيادية.



ورأوا أنّ المرحلة الحالية لا تحتمل الانزلاق إلى سجلات أو تراشق سياسيّ عقيم، وهي تفرض تأجيل الخلافات السياسية الى ما بعد انقضاء الظروف الاستثنائية والتلاقي تحت سقف المصلحة الوطنية العليا، بما يحفظ السلم الاهلي ويحصن الجبهة الداخلية.



كما التقى الرئيس سلام النائب ميشال ضاهر.