الجيش الإسرائيليّ: قوات لواء غولاني قضت على ثمانية عناصر من حزب الله

رصدت قوات لواء غولاني بقيادة الفرقة 36، خلال عملية مداهمة مركزة نُفذت الأسبوع الماضي، عناصر مسلحة في عدة نقاط مختلفة في جنوب لبنان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ.



وقال: "قضت على ثمانية منهم، بنهم عنصر من وحدة القنص التابعة لقوة الرضوان وذلك في اشتباك بريّ وبمساندة جوية".



وأضاف: "في وقت لاحق، عثرت القوات على فتحة نفق تحت الأرض ودمّرتها".



كما عُثر داخل الفتحة على عشرات الوسائل القتالية من بينها: صواريخ مضادة للدروع وبنطاق من نوع كلاشنيكوف ورشاشات يدوية وقنابل يدوية، حسب ما أكّد.