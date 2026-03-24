مصادر لبنانية لرويترز: اعتراض صاروخ إيرانيّ فوق الأجواء اللبنانية

أفادت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية باعتراض صاروخ إيرانيّ، فوق الأجواء اللبنانية، للمرة الأولى.



وأشار اثنان من المصادر إلى أنّ سفينة حربية أجنبية قامت بعملية الاعتراض.