حزب الله: نرفض قرار الخارجية اللبنانية المنفلت من أي مسوغ قانوني بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني

أخبار لبنان
2026-03-24 | 12:19
حزب الله: نرفض قرار الخارجية اللبنانية المنفلت من أي مسوغ قانوني بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني
حزب الله: نرفض قرار الخارجية اللبنانية المنفلت من أي مسوغ قانوني بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني

دان حزب الله ورفض بشكل قاطعالقرار الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية والمنفلت من أي مسوّغ قانوني والقاضي بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني، وإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، ومطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية، في خطوة متهورة ومدانة لا تخدم مصالح لبنان الوطنية العليا ولا سيادته ولا وحدته الوطنية، بل تشكّل انقلابًا عليها وانصياعًا واضحًا للضغوطات والإملاءات الخارجية، وتعدّيًا صارخًا على صلاحيات رئيس الجمهورية“. 

وقال الحزب، في بيان،ما الذرائع الواهية التي استند إليها هذا القرار التعسفي باتهام السفير بالتدخل بالشؤون الداخلية للبنان إلا تأكيد إضافي على أنه قرار كيدي سياسي بامتياز، يفتقر إلى الحد الأدنى من الحكمة والمسؤولية الوطنية“. 

وأوضح أنهذا الإجراء المشبوه والذي يأتي في توقيت بالغ الخطورة، يحتاج لبنان لمواجهته إلى تكاتف جميع أبنائه بمختلف مكوناتهم السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية، وإلى موقف رسمي موحد لتعزيز عناصر المنعة  بهدف فرض وقف العدوان على العدو الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من الأراضي التي يحتلها“. 

ورأى أن وزير الخارجية اختارالاصطفاف في الموقع الذي لا يخدم بأقواله وأفعاله إلا العدو الصهيوني، ويعمل عن دراية أو من دونها وانطلاقًا من عقلية حزبية ضيقة وحاقدة على إضعاف الدولة اللبنانية وتجريدها من عناصر التماسك التي تحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ويدفع باتجاه تقديم المزيد من التنازلات خدمة للعدو بهدف تمهيد الطريق لوضع لبنان كاملًا تحت الوصاية الأميركيةالإسرائيلية“.

وقال: ”ما يزيد هذا القرار خطورة وفجاجة أنه يصدر عن الوزير نفسه الذي يمتهن الصمت المطبق تجاه التدخلات الأميركية السافرة في لبنان وتجاه تصريحات مسؤوليها ومبعوثيها التي أساءت إلى لبنان وحرّضت عليه وعلى مكون أساسي فيه. ولكنه في المقابل يفرد عضلاته أمام الدولة الصديقة التي لم تبخل يومًا على لبنان بالدعم والمساندة، والتي وقفت إلى جانب شعبه في أحلك الظروف، وساهمت في تعزيز قدرته على حماية أرضه وشعبه، من دون أن تتدخل يومًا في شؤونه الداخلية أو تمسّ بسيادته، بل حافظت على علاقات طيبة ومتينة مع لبنان“.

واعتبر حزب الله أنهذا القرار خطيئة وطنية واستراتيجية كبرى لا تخدم الوحدة الوطنية، بل تفتح أبواب الانقسام الداخلي، وتُعمّق الشرخ الوطني، وتدخل البلاد في مسار بالغ الخطورة من الارتهان والضعف والانكشاف“. 

ودعا حزب اللهرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى مطالبة وزير الخارجية، الذي بات يفتقد إلى الأهلية الوطنية نتيجة تقديم المصالح الحزبية على مصلحة لبنان وأمنه واستقراره، بالتراجع الفوري عن هذا القرار لما له تداعيات خطيرة، وعلى الوزير وحزبه أن يتصرّفا بحكمة وروية وأن يعيا المخاطر التي تحيط بلبنان، وأن يدركا أن حماية سيادة لبنان لا تكون بالخضوع للإملاءات الخارجية، ولا باستعداء مكون أساسي من مكونات الوطن أو استعداء الدول التي ساندت لبنان ووقفت إلى جانبه، بل تكون بالتكاتف الوطني، وبمواجهة العدو الحقيقي الوحيد لهذا البلد، وهو العدو الصهيوني“.


سلام استقبل مستشار وزارة الدفاع البريطانية... وهذا ما جرى بحثه
مصادر لبنانية لرويترز: اعتراض صاروخ إيرانيّ فوق الأجواء اللبنانية
LBCI
خبر عاجل
08:39

الخارجية: قرار سحب اعتماد السفير الايراني هو تدبير بحقه ولا يعتبر قطعا للعلاقات الدبلوماسية

LBCI
أخبار لبنان
08:43

مخزومي مرحّبًا بقرار سحب اعتماد السفير الإيرانيّ: حماية السيادة تبدأ بقرارات واضحة وحاسمة

LBCI
خبر عاجل
2026-03-10

الخارجية الفرنسية: ندين قرار حزب الله غير المسؤول بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية وندعوه إلى وقف عملياته

LBCI
صحف اليوم
2026-02-01

«حزب الله» يغلق نوافذ التعاون مع لبنان لسحب السلاح من شمال الليطاني (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
آخر الأخبار
15:45

بلدية جبيل: للإبلاغ عن أي شخص من خارج المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز السلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
18:10

القناة ١٢ الإسرائيلية: الصاروخ القادم من إيران يرجح أنه عنقودي وجاء بعد دقائق من اعتراض صواريخ في إيلات

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-22

الجيش الاسرائيلي: دهم مبان عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان والعثور على وسائل قتالية

LBCI
أخبار لبنان
12:15

مصادر لبنانية لرويترز: اعتراض صاروخ إيرانيّ فوق الأجواء اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-21

آلاف يتظاهرون في أميركا احتجاجا على سياسات ترامب في مجال الهجرة

LBCI
أخبار دولية
16:47

ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

المحكمة العسكرية توقف عنصرين من حزب الله وتدعي عليهما جنائيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب تتحوّل إلى مليارات الدولارات… وهؤلاء هم الرابحون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

وزارة الخارجية تطرد السفير الإيرانيّ وبري يمنعه من المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

بين أميركا وإيران مبادرة تركية - باكستانية... هل تسلك طريقها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

صوتُ إنفجاراتٍ فوق مناطق كسروان... وشرح تقنيّ لما حدث

LBCI
اقتصاد
03:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة

LBCI
أمن وقضاء
01:12

شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:04

انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

LBCI
أخبار لبنان
11:13

أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أمن وقضاء
06:31

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....

LBCI
خبر عاجل
11:18

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت

