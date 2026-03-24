باسيل دعا الى الاتفاق على حل دائم للخروج من الحرب: لنبذ العنف ورفض الاقتتال الداخلي

دعا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اللبنانيين الى "الاتفاق على حل دائم للخروج من الحرب".



وقال بعد اجتماع الهيئة السياسية لـ"التيار" في مقره المركزي في ميرنا الشالوحي: "نحن اللبنانيون نعيش في ظلّ حروب مركّبة متداخلة، وأخطارها علينا متعدّدة تبدأ مما يقع على ارضنا من اعتداءات اسرائيلية ودمار وقتلٍ ونزوح جماعيّ، وتصل الى تفلّت الحرب الأميركية الاسرائيلية على إيران وتمدّدها الى الخليج العربي والمنطقة بأكملها".



وشدد باسيل على انه "علينا كلبنانيين ايجاد الصيغ اللازمة لحماية وطننا الصغير لبنان بالسعي لإبعاده داخلياً عن الفتن ولتحييده خارجياً عن الحروب، وهو ما يستلزم عقد تفاهمات على مستوى المبادئ والالتزام بآلياتٍ لتنفيذها".



ودعا الى "نبذ العنف ورفض الاقتتال الداخلي واعتباره خطاً أحمر ممنوع اللجوء اليه، واعتماد لغة الحوار والتخاطب المسؤول للتعبير عن الخلاف السياسي مهما تعمّق".



كما دعا الى "رفض خطاب التحريض والعزل والتهويل وعدم السماح بتفلّت الغرائز ولغة التخوين والترهيب، والزام وسائل الاعلام باعتماد خطاب وطني جامع بعيداً عن التحريض واثارة النعرات مع الحفاظ على حقّها بإبداء الرأي ونقل الوقائع الصحيحة من دون تشويه أو تضخيم".