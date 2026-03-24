سلام استقبل مستشار وزارة الدفاع البريطانية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، الأميرال البحري إدوارد ألغرين، في حضور السفير البريطاني هاميش كاويل.وتم البحث في التطورات في لبنان والمنطقة، وأولوية وقف الحرب، وكذلك في خطة الحكومة للاستجابة للنزوح.