أدرعي ينشر صورة لعنصر من حزب الله ويقول: الجنوب مقبرة الحزب

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي صورة، وأرفقها بالجملة التالية:



"صورة أحد عناصر حزب الله بعد ان قضت عليه قوات غولاني في جنوب لبنان. الجنوب مقبرة حزب الله".