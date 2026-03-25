وزارة الزراعة: نقل المناحل من المناطق الخطرة إلى أخرى آمنة

باشرت وزارة الزراعة، في إطار خطة الاستجابة التي تنفذها بالتعاون مع الجيش اللبناني، عملية نقل المناحل من المناطق الخطرة إلى مناطق أكثر أمانًا، حفاظًا على سلامة النحل وإنتاج العسل، وضمان استمرارية النشاط الزراعي، على أن تنطلق العملية غدًا من الزهراني بمواكبة الجيش، عند الثانية بعد الظهر، وتشمل مناحل الزرارية والبابلية.



وأكدت الوزارة أن "هذه المبادرة تهدف إلى حماية الموارد الزراعية ودعم صمود المزارعين في مواجهة الظروف، وتعكس التنسيق والتعاون بين القطاعين المدني والعسكري لضمان استدامة الإنتاج الزراعي".