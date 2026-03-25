بيروت
البقاع
الجنوب
الشمال
جبل لبنان
كسروان
متن
الراعي: نحن لا ننافس أحدًا في السلطة لكننا ملتزمون بالدفاع عن الإنسان وكرامته
أخبار لبنان
2026-03-25 | 06:11
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان يتميز بين دول العالم بأن عيد البشارة هو عيد كنسي ووطني في آن.
وقال في عظة قداس عيد البشارة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: "في عيد بشارة العذراء مريم، وهو عيد وطني في لبنان، يطيب لي أن أوجّه تحية محبة خاصة إلى جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، في هذا اليوم المبارك. فلبنان يتميز بين دول العالم بأن عيد البشارة هو عيد كنسي ووطني في آن. إنه عيد يجمع اللبنانيين حول مريم العذراء، المرأة التي قالت نعم لله، فصار الخلاص ممكنًا للبشرية كلها".
وأضاف: "نرجو أن يبقى عيد البشارة علامة رجاء ووحدة في وطننا، وأن يبقى لبنان أرض اللقاء والحوار والعيش المشترك، وأرض السلام والاستقرار. لكننا نحتفل بالعيد، وقلوبنا تعتصر ألمًا لضحايا الحرب البغيضة والمرفوضة من الشعب والدولة بين حزب الله وإسرائيل. فنذكر بصلاتنا الضحايا والجرحى والشعب المهجَّر التارك وراءه بيوته المهدَّمة، ونصلّي من أجل سلامة الصامدين في بيوتهم، المطالبين بالعيش بسلام وطمأنينة".
وشدد الراعي على أن الكنيسة لا تستطيع أن تبقى صامتة أمام ما يعيشه لبنان من أزمات وصعوبات، لافتا الى أن البلاد تمرّ بظروف دقيقة، وتشهد تحديات كبيرة، واعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان، وضغوطًا تمسّ كرامة الشعب وحياته اليومية.
وقال: "إن الكنيسة، بحكم رسالتها الإنجيلية، لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي. فهي مدعوة دائمًا إلى أن تكون صوت الضمير، وأن تعطي صوتًا لمن لا صوت له. نحن لا نمارس السياسة، لكننا نعلن مبادئ الحق والعدالة. نحن لا ننافس أحدًا في السلطة، لكننا ملتزمون بالدفاع عن الإنسان وكرامته. الكنيسة لا تستطيع أن تهمل الفقراء، ولا تستطيع أن تتجاهل الألم الذي يعيشه الناس، لأن رسالتها هي رسالة المحبة، والمحبة لا يمكن أن تكون صامتة أمام الظلم".
وأضاف: "إنّ عيد بشارة العذراء يحمل أيضًا رسالة وطنية عميقة. فكما دخلت نعمة الله إلى العالم من خلال "نعم" مريم، يحتاج وطننا اليوم إلى "نعم" جديدة تُقال لله: نعم للحق، نعم للعدالة، نعم للكرامة الإنسانية، نعم للمحبة التي تبني المجتمع".
أخبار دولية
2026-03-13
المستشار الألماني: الحرب في الشرق الأوسط لا تفيد أحدا وتضرّ بكثيرين "بمن فيهم نحن"
2026-02-01
الراعي: الأوطان لا تقوم بالقوة بل بالمحبة ولا تقوم بالفساد بل بالأمانة ولبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير" ليُصبح الجائع أولوية والإنسان غاية لا وسيلة
أخبار لبنان
2026-03-11
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
آخر الأخبار
2026-02-14
الرئيس سعد الحريري: تيار المستقبل لا يرى السياسية مناصب ووجاهة بل يرى السياسة وفاء ودفاعا عن كرامة البلد
مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية تعد سندا للإدارة الفعالة وتجاوز الأزمات وتأمين المصالح الوطنية
البيت الأبيض: ترامب يزور الصين يومي 14 و15 أيار وشي يزور واشنطن في وقت لاحق
يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي: حزب الله حاول إسقاط مروحية قتالية إسرائيلية في سماء لبنان لكنه فشل
الشيخ قاسم: نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضنا وتوقيت الرد على العدوان الإسرائيليّ اختارته المقاومة
مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات
إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
