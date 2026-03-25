الراعي: نحن لا ننافس أحدًا في السلطة لكننا ملتزمون بالدفاع عن الإنسان وكرامته

أخبار لبنان
2026-03-25 | 06:11
مشاهدات عالية
3min
الراعي: نحن لا ننافس أحدًا في السلطة لكننا ملتزمون بالدفاع عن الإنسان وكرامته

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان يتميز بين دول العالم بأن عيد البشارة هو عيد كنسي ووطني في آن.

وقال في عظة قداس عيد البشارة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: "في عيد بشارة العذراء مريم، وهو عيد وطني في لبنان، يطيب لي أن أوجّه تحية محبة خاصة إلى جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، في هذا اليوم المبارك. فلبنان يتميز بين دول العالم بأن عيد البشارة هو عيد كنسي ووطني في آن. إنه عيد يجمع اللبنانيين حول مريم العذراء، المرأة التي قالت نعم لله، فصار الخلاص ممكنًا للبشرية كلها". 

وأضاف: "نرجو أن يبقى عيد البشارة علامة رجاء ووحدة في وطننا، وأن يبقى لبنان أرض اللقاء والحوار والعيش المشترك، وأرض السلام والاستقرار. لكننا نحتفل بالعيد، وقلوبنا تعتصر ألمًا لضحايا الحرب البغيضة والمرفوضة من الشعب والدولة بين حزب الله وإسرائيل. فنذكر بصلاتنا الضحايا والجرحى والشعب المهجَّر التارك وراءه بيوته المهدَّمة، ونصلّي من أجل سلامة الصامدين في بيوتهم، المطالبين بالعيش بسلام وطمأنينة".

وشدد الراعي على أن الكنيسة لا تستطيع أن تبقى صامتة أمام ما يعيشه لبنان من أزمات وصعوبات، لافتا الى أن البلاد تمرّ بظروف دقيقة، وتشهد تحديات كبيرة، واعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان، وضغوطًا تمسّ كرامة الشعب وحياته اليومية.

وقال: "إن الكنيسة، بحكم رسالتها الإنجيلية، لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي. فهي مدعوة دائمًا إلى أن تكون صوت الضمير، وأن تعطي صوتًا لمن لا صوت له. نحن لا نمارس السياسة، لكننا نعلن مبادئ الحق والعدالة. نحن لا ننافس أحدًا في السلطة، لكننا ملتزمون بالدفاع عن الإنسان وكرامته. الكنيسة لا تستطيع أن تهمل الفقراء، ولا تستطيع أن تتجاهل الألم الذي يعيشه الناس، لأن رسالتها هي رسالة المحبة، والمحبة لا يمكن أن تكون صامتة أمام الظلم". 

وأضاف: "إنّ عيد بشارة العذراء يحمل أيضًا رسالة وطنية عميقة. فكما دخلت نعمة الله إلى العالم من خلال "نعم" مريم، يحتاج وطننا اليوم إلى "نعم" جديدة تُقال لله: نعم للحق، نعم للعدالة، نعم للكرامة الإنسانية، نعم للمحبة التي تبني المجتمع".

LBCI التالي
حركة أمل: للعودة والتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية
"الصحة" تنعى المسعفين في "إسعاف النبطية": استشهاد 42 مسعفا منذ 2 آذار
LBCI السابق

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-03-13

المستشار الألماني: الحرب في الشرق الأوسط لا تفيد أحدا وتضرّ بكثيرين "بمن فيهم نحن"

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-01

الراعي: الأوطان لا تقوم بالقوة بل بالمحبة ولا تقوم بالفساد بل بالأمانة ولبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير" ليُصبح الجائع أولوية والإنسان غاية لا وسيلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-11

قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-14

الرئيس سعد الحريري: تيار المستقبل لا يرى السياسية مناصب ووجاهة بل يرى السياسة وفاء ودفاعا عن كرامة البلد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:47

الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية تعد سندا للإدارة الفعالة وتجاوز الأزمات وتأمين المصالح الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
13:45

البيت الأبيض: ترامب يزور الصين يومي 14 و15 أيار وشي يزور واشنطن في وقت لاحق

LBCI
آخر الأخبار
09:24

يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي: حزب الله حاول إسقاط مروحية قتالية إسرائيلية في سماء لبنان لكنه فشل

LBCI
خبر عاجل
09:20

الشيخ قاسم: نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضنا وتوقيت الرد على العدوان الإسرائيليّ اختارته المقاومة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

