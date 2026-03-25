حركة أمل: للعودة والتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية

أخبار لبنان
2026-03-25 | 07:42
حركة أمل: للعودة والتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية

دعت حركة أمل المسؤولين الرسميين المعنيين بالعودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية.

واعتبرت حركة أمل في بيان، أنه "كان أجدر للمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب الإسرائيلي متفاخراً بتدمير الجسور كافة القائمة على طول مجرى نهر الليطاني وإعلانه نوايا كيانه إحتلال مساحة 10 % من مساحة لبنان وجعل بحدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة".

وقال البيان: "لكن وفي خطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها إختار هؤلاء المسؤولين الإغارة كيداً مستهدفين جسرا دبلوماسياً من خلال إمهال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوم الأحد للمغادرة، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير الحق. وحيال هذه الخطوة المتهورة واللامسؤولة من قبل من هم مؤتمنون على حفظ السيادة، فإن قصب السبق والإشادة بهذه الخطوة جاء على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا بإتخاذ المزيد من الخطوات الرعناء".

وأضاف: "إن الحركة وفي هذه اللحظة الوطنية الحرجة التي تفرض على الجميع وخصوصا المسؤولين منهم العمل من أجل توطيد جسور الوحدة والتضامن الوطنيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، تدعو إلى العودة فوراً عن هذه الخطوة لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية نحرص كل الحرص على عدم الوقوع بها، لكن بنفس الوقت تؤكد الحركة أنها لن تتهاون في تمريرها تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية".

وجددت الحركة موقفها الرافض "لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان الإسرائيلي والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي انجز في تشرين الثاني عام 2024، والذي لم تلتزم به إسرائيل في أي من بنوده.

ووجهت الحركة الشكر لجميع اللبنانيين وخصوصا أبناء المناطق المضيفة للنازحين في بيروت والجبل والشمال على وعيهم ويقظتهم وسعيهم الدائم لوأد الفتن والعمل على تمتين أواصر الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى حجر الزاوية لحفظ لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه.

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-18

"حزب الله" معزيًا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران

LBCI
منوعات
2026-03-23

الأرض تفقد توازنها… كل مؤشرات المناخ تدخل مرحلة الخطر القصوى

LBCI
منوعات
2026-02-04

إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-21

فرانس برس: دوي انفجارات في المنامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
2026-03-24

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

