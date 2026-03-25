رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
11
o
متن
11
o
حركة أمل: للعودة والتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية
أخبار لبنان
2026-03-25 | 07:42
حركة أمل: للعودة والتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية
دعت حركة أمل المسؤولين الرسميين المعنيين بالعودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية.
واعتبرت حركة أمل في بيان، أنه "كان أجدر للمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب الإسرائيلي متفاخراً بتدمير الجسور كافة القائمة على طول مجرى نهر الليطاني وإعلانه نوايا كيانه إحتلال مساحة 10 % من مساحة لبنان وجعل بحدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة".
وقال البيان: "لكن وفي خطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها إختار هؤلاء المسؤولين الإغارة كيداً مستهدفين جسرا دبلوماسياً من خلال إمهال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوم الأحد للمغادرة، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير الحق. وحيال هذه الخطوة المتهورة واللامسؤولة من قبل من هم مؤتمنون على حفظ السيادة، فإن قصب السبق والإشادة بهذه الخطوة جاء على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا بإتخاذ المزيد من الخطوات الرعناء".
وأضاف: "إن الحركة وفي هذه اللحظة الوطنية الحرجة التي تفرض على الجميع وخصوصا المسؤولين منهم العمل من أجل توطيد جسور الوحدة والتضامن الوطنيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، تدعو إلى العودة فوراً عن هذه الخطوة لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية نحرص كل الحرص على عدم الوقوع بها، لكن بنفس الوقت تؤكد الحركة أنها لن تتهاون في تمريرها تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية".
وجددت الحركة موقفها الرافض "لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان الإسرائيلي والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي انجز في تشرين الثاني عام 2024، والذي لم تلتزم به إسرائيل في أي من بنوده.
ووجهت الحركة الشكر لجميع اللبنانيين وخصوصا أبناء المناطق المضيفة للنازحين في بيروت والجبل والشمال على وعيهم ويقظتهم وسعيهم الدائم لوأد الفتن والعمل على تمتين أواصر الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى حجر الزاوية لحفظ لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه.
أخبار لبنان
2026-03-23
الكتلة الوطنية: نداء إلى الدولة اللبنانيّة علّنا ننجح في إبعاد الكأس المرّة عن وطننا
الأمين العام لحزب الله: ندعو إلى الوحدة الوطنية ضد العدو الإسرائيلي الأميركي كما ندعو الحكومة اللبنانية للعودة عن قرار "تجريم" أنشطة الحزب ومقاتليه
خبر عاجل
09:16
الأمين العام لحزب الله: ندعو إلى الوحدة الوطنية ضد العدو الإسرائيلي الأميركي كما ندعو الحكومة اللبنانية للعودة عن قرار "تجريم" أنشطة الحزب ومقاتليه
0
آخر الأخبار
2026-03-02
وزير العدل اللبناني للجزيرة: وزراء حركة أمل صوتوا مع قرار الحكومة الله العسكرية صدر باعتراض وزراء بينما اعترض وزراء حزب الله لكن لم ينسحبوا
مخزومي مرحّبًا بقرار سحب اعتماد السفير الإيرانيّ: حماية السيادة تبدأ بقرارات واضحة وحاسمة
أخبار لبنان
2026-03-24
مخزومي مرحّبًا بقرار سحب اعتماد السفير الإيرانيّ: حماية السيادة تبدأ بقرارات واضحة وحاسمة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
أخبار لبنان
2026-03-18
"حزب الله" معزيًا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران
الأرض تفقد توازنها… كل مؤشرات المناخ تدخل مرحلة الخطر القصوى
منوعات
2026-03-23
الأرض تفقد توازنها… كل مؤشرات المناخ تدخل مرحلة الخطر القصوى
إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!
منوعات
2026-02-04
إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!
آخر الأخبار
2026-03-21
فرانس برس: دوي انفجارات في المنامة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
خبر عاجل
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
حال الطقس
03:32
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
خبر عاجل
17:26
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
2026-03-24
الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات
أخبار لبنان
17:18
إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...
خبر عاجل
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
أخبار دولية
17:52
القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب
خبر عاجل
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
