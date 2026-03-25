اجتماعات لوزير الداخلية: تعزيز التنسيق ما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لمتطلبات المرحلة

2026-03-25 | 15:39
اجتماعات لوزير الداخلية: تعزيز التنسيق ما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لمتطلبات المرحلة

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا استمع فيه إلى عرضٍ مفصّل من المحافظين عن آلية العمل المعتمدة في مناطقهم، والتحديات التي تواجه الإدارات المحلية في ظل تزايد أعداد النازحين، إضافة إلى الحاجات الملحّة لمراكز الإيواء، سواء على المستوى اللوجستيّ أو الخدماتيّ.

كما جرى التداول في سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية والبلديات، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لمتطلبات المرحلة.

وأعطى الحجار التوجيهات اللازمة لتكثيف الجهود، وتأمين أقصى درجات الجهوزية لمواكبة التطورات الميدانية.

وأكّد أهمّية تأمين الحاجات الأساسية للأهالي النازحين والمجتمعات المضيفة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأمنيّ في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي سياق متصل، اطّلع الحجار من المدير العام للدفاع المدنيّ العميد الركن عماد خريش، على المهام، التي ينفذها العناصر والمتطوعون في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما في المناطق الساخنة وتلك التي تتعرض للقصف الإسرائيليّ.

ونوّه الحجار بالجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر ومتطوعو الدفاع المدنيّ، متوجهًا إليهم عبر المدير العام، بتحية تقدير على عملهم الإنسانيّ وأدائهم الواجب الوطنيّ بكل تفانٍ، رغم التحديات التي يواجهونها في الميدان.

آخر الأخبار
2026-03-14

سلام يعقد اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة

آخر الأخبار
2026-01-19

أردوغان: يجب تنفيذ متطلبات الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية ويجب تنفيذ الاندماج سريعا

أخبار لبنان
2026-01-21

وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي

عالم الطبخ
2026-01-06

حيلة بسيطة وفعّالة… طريقة سريعة لنضوج الأفوكادو من دون إفساد طعمها

تقارير نشرة الاخبار
19:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

تقارير نشرة الاخبار
19:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

تقارير نشرة الاخبار
19:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

تقارير نشرة الاخبار
19:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

آخر الأخبار
18:03

ترامب: من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نظل يقظين ونحمي وطننا وقواتنا ودبلوماسيينا المتمركزين في الخارج

خبر عاجل
15:34

مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز: ردنا الأوليّ على المقترح الأميركيّ "غير إيجابيّ" لكن لا نزال ندرسه

آخر الأخبار
19:27

زيلينسكي: العرض الروسي بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران إذا قطعت أمريكا المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا كان ابتزازا

آخر الأخبار
2026-03-12

غارة تحذيرية على المبنى المهدد في زقاق البلاط

تقارير نشرة الاخبار
19:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

تقارير نشرة الاخبار
19:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

تقارير نشرة الاخبار
19:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

تقارير نشرة الاخبار
19:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

تقارير نشرة الاخبار
19:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

تقارير نشرة الاخبار
19:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

تقارير نشرة الاخبار
19:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

تقارير نشرة الاخبار
19:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

تقارير نشرة الاخبار
19:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

خبر عاجل
16:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

حال الطقس
08:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

خبر عاجل
22:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

خبر عاجل
20:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

أخبار لبنان
22:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

خبر عاجل
14:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

أخبار دولية
22:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

خبر عاجل
13:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

