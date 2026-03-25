اجتماعات لوزير الداخلية: تعزيز التنسيق ما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لمتطلبات المرحلة

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا استمع فيه إلى عرضٍ مفصّل من المحافظين عن آلية العمل المعتمدة في مناطقهم، والتحديات التي تواجه الإدارات المحلية في ظل تزايد أعداد النازحين، إضافة إلى الحاجات الملحّة لمراكز الإيواء، سواء على المستوى اللوجستيّ أو الخدماتيّ.



كما جرى التداول في سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية والبلديات، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لمتطلبات المرحلة.



وأعطى الحجار التوجيهات اللازمة لتكثيف الجهود، وتأمين أقصى درجات الجهوزية لمواكبة التطورات الميدانية.



وأكّد أهمّية تأمين الحاجات الأساسية للأهالي النازحين والمجتمعات المضيفة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأمنيّ في مختلف المناطق اللبنانية.



وفي سياق متصل، اطّلع الحجار من المدير العام للدفاع المدنيّ العميد الركن عماد خريش، على المهام، التي ينفذها العناصر والمتطوعون في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما في المناطق الساخنة وتلك التي تتعرض للقصف الإسرائيليّ.



ونوّه الحجار بالجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر ومتطوعو الدفاع المدنيّ، متوجهًا إليهم عبر المدير العام، بتحية تقدير على عملهم الإنسانيّ وأدائهم الواجب الوطنيّ بكل تفانٍ، رغم التحديات التي يواجهونها في الميدان.