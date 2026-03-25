الجميّل يؤكد دعم صمود القرى الجنوبية خلال استقباله مختار عين إبل

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي مختار بلدة عين إبل بول خريش بحضور رئيس اقليم بنت جبيل الكتائبي شربل لوقا، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة لا سيما أوضاع القرى الجنوبية في ظل التحديات الراهنة.