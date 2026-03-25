أهالي دبل للـLBCI: نرفض دخول أي سلاح في بلدتنا كذلك مستعدون للوقوقف في وجه الإسرائيليين

ندّد أهالي دبل بالحرب الحاصلة بين لبنان وإسرائيل، رافضين دخول أي سلاح إلى البلدة.



وأكّدوا محاولاتهم التعاون مع الجيش اللبنانيّ لمنع أي دخول.



وقال أحد الأهالي للـLBCI: "كذلك، نحن مستعدون للوقوقف أمام الإسرائيليين ومدافعهم ومنعهم من القيام بأي محاولة احتلال لأرضنا".



وأَضاف: "لا خيار لنا غير البقاء ولن نترك أرضنا".