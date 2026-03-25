اتحاد نقابات الأفران أكد نجاح الخطة المشتركة مع وزارة الاقتصاد في تأمين الاستقرار الغذائي

أعلن رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور في بيان، أن "الخطة المشتركة التي وضعها الاتحاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة وقطاع المطاحن، نجحت في تأمين الاستقرار الغذائي على مستوى القمح والطحين والرغيف، وذلك رغم الظروف الاستثنائية والقاسية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب". واكد أن "مادة القمح متوفرة لفترة تمتد إلى ثلاثة أشهر، موزعة بين مخزون المطاحن، والبواخر التي تفرغ حمولاتها تباعاً، إضافة إلى مخزون الأفران من الطحين، ما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم انقطاع هذه المادة الحيوية".



وشكر "نقيب أصحاب المطاحن أحمد حطيط وبول منصور على تعاونهما الكامل والمسؤول في تأمين وشراء كميات كبيرة من القمح، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار داخل قطاع الأفران والمخابز".



وعن أسعار الخبز والطحين، أوضح أنها "ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط عالمياً وكلفة الإنتاج، إلا أنه وبناءً على توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، يعمل الاتحاد بالتنسيق مع نقابة المطاحن ومديرية الحبوب والشمندر السكري بإدارة عصام أبو جودة على الحد من انعكاس هذه الزيادات بشكل كامل على سعر ربطة الخبز، وذلك مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة ودعماً لأهلنا الصامدين في ظل الحرب والنزوح".



ونوه "بالدور الرقابي الفاعل الذي يقوم به مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، في متابعة وضبط أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو الاحتكار على كامل الأراضي اللبنانية"، مؤكداً "التزام الأفران التام بالخطة الرسمية والتعاون الكامل مع الوزارة حفاظاً على الأمن الغذائي".



وشدد على أن "قطاع الأفران يعمل في ظروف بالغة الخطورة، لا سيما في المناطق التي تتعرض للاعتداءات، حيث تواصل الأفران الصامدة عملها لتأمين الخبز للمواطنين، وهو ما يستوجب أعلى درجات التقدير والدعم". وشكر "قيادة الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية لمواكبتها الدائمة لعمل القطاع، وتأمينها الحماية اللازمة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد في مختلف الظروف".

