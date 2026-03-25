اتحاد نقابات الأفران أكد نجاح الخطة المشتركة مع وزارة الاقتصاد في تأمين الاستقرار الغذائي

أخبار لبنان
2026-03-25 | 16:47
اتحاد نقابات الأفران أكد نجاح الخطة المشتركة مع وزارة الاقتصاد في تأمين الاستقرار الغذائي

أعلن رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور في بيان، أن "الخطة المشتركة التي وضعها الاتحاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة وقطاع المطاحن، نجحت في تأمين الاستقرار الغذائي على مستوى القمح والطحين والرغيف، وذلك رغم الظروف الاستثنائية والقاسية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب". واكد أن "مادة القمح متوفرة لفترة تمتد إلى ثلاثة أشهر، موزعة بين مخزون المطاحن، والبواخر التي تفرغ حمولاتها تباعاً، إضافة إلى مخزون الأفران من الطحين، ما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم انقطاع هذه المادة الحيوية".

وشكر "نقيب أصحاب المطاحن أحمد حطيط وبول منصور على تعاونهما الكامل والمسؤول في تأمين وشراء كميات كبيرة من القمح، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار داخل قطاع الأفران والمخابز".

وعن أسعار الخبز والطحين، أوضح أنها "ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط عالمياً وكلفة الإنتاج، إلا أنه وبناءً على توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، يعمل الاتحاد بالتنسيق مع نقابة المطاحن ومديرية الحبوب والشمندر السكري بإدارة عصام أبو جودة على الحد من انعكاس هذه الزيادات بشكل كامل على سعر ربطة الخبز، وذلك مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة ودعماً لأهلنا الصامدين في ظل الحرب والنزوح".

ونوه "بالدور الرقابي الفاعل الذي يقوم به مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، في متابعة وضبط أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو الاحتكار على كامل الأراضي اللبنانية"، مؤكداً "التزام الأفران التام بالخطة الرسمية والتعاون الكامل مع الوزارة حفاظاً على الأمن الغذائي".

وشدد على أن "قطاع الأفران يعمل في ظروف بالغة الخطورة، لا سيما في المناطق التي تتعرض للاعتداءات، حيث تواصل الأفران الصامدة عملها لتأمين الخبز للمواطنين، وهو ما يستوجب أعلى درجات التقدير والدعم". وشكر "قيادة الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية لمواكبتها الدائمة لعمل القطاع، وتأمينها الحماية اللازمة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد في مختلف الظروف".

LBCI التالي
وحدة ادارة مخاطر الكوارث: 1094 شهيدا و3119 جريحا
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
LBCI السابق

LBCI
اقتصاد
2026-01-20

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
اقتصاد
2026-01-28

وزير الاقتصاد: نُقدّر بيان نقابات الأفران والحُكم يبقى للمواطن

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-17

أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

وزير الصناعة جو عيسى: سنعمل على تأمين المحروقات للمصانع كافة وتم تشكيل خلية ازمة مشتركة من أجل تأمين الامن الغذائي والدوائي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:13

جنبلاط استقبل السفير الياباني في كليمنصو

LBCI
أمن وقضاء
16:49

وحدة ادارة مخاطر الكوارث: 1094 شهيدا و3119 جريحا

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
أخبار لبنان
15:20

عون يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس الأوروبي... وتأكيد دعم المبادرة التفاوضية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:05

الرئيس التنفيذي لأدنوك الإماراتية خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الأميركي: حرية المرور عبر مضيق هرمز هي الحل الدائم الوحيد لتحقيق استقرار الأسواق العالمية

LBCI
آخر الأخبار
17:35

وسائل إعلام إيرانية: مطار لامرد الدولي بمحافظة فارس تعرض لهجوم أميركي إسرائيلي دون وقوع خسائر بشرية

LBCI
آخر الأخبار
13:56

رئيس البرلمان الإيراني في منشور على إكس: تقارير استخباراتية تشير إلى أن "أعداء" طهران يستعدون لاحتلال جزيرة إيرانية بدعم من دولة في المنطقة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:21

مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
فنّ
13:50

هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
أمن وقضاء
02:42

أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية

LBCI
أخبار دولية
10:16

إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها

