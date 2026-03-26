غرفة عمليّات المقاومة الإسلاميّة عن المواجهة في محور الطيبة – القنطرة: إفشال مناورة وتكبّد خسارة

عمدت قوّات اللواء السابع التابع للفرقة 36 في الجيش الإسرائيليّ الثلاثاء، إلى تسيير جرّافة بالتحكّم عن بُعد بين منطقة المحيسبات في الطيبة وبلدة القنطرة، لاستطلاع تموضعات دفاعات حزب الله، وفق ما أوضحت غرفة عمليّات المقاومة الإسلاميّة عن المواجهة في محور الطيبة – القنطرة.

وقالت في بيان إنّ عناصر الحزب رصدوها وأمهلوها بغية استدراج الجيش الإسرائيليّ إلى كمينٍ مُحكم.

وأضافت: “عند الساعة 18:50 أمس الأربعاء تقدّمت سريّة مدرّعات، بنسق طوليّ، من جهة المحيسبات باتّجاه بلدة القنطرة تمهيدًا للسيطرة عليها، فانتظر عناصرنا وأطلقوا صواريخهم الموجّهة باتّجاه الفصيل الأوسط من النسق، المؤلّف من 4 دبّابات ميركافا وجرّافة D9، فأصابوها بدقّة ما أدّى إلى تدميرها”.

ولفتت غرفة العمليّات إلى أنّه فيما كان الفصيل الخلفيّ المؤلّف من 4 دبّابات ميركافا يُطلق غطاء دخانيًّا كثيفًا لإخفاء تموضعه، عاجله عناصر الحزب، مجدّدًا، بالصواريخ الموجّهة فدمّروا استعداده كاملاً أمام أعينهم التي رصدت الدبابات تحترق.

وقالت: “تزامنًا مع الاشتباك كانت مجموعات الإسناد التابعة لسلاح المدفعيّة في المقاومة تستهدف المقرّات القياديّة للكتائب المعادية المتموضعة في مشروع الطيبة ورب ثلاثين والعويضة، وكذلك قوّات التعزيز التي استُقدمت لإخلاء الإصابات”.

وأضافت: “حاول فصيل المقدّمة مواصلة التقدّم باتّجاه مدخل بلدة القنطرة فتصدّينا له بالصواريخ المباشرة ودمّروا جرّافة D9 ودبّابة ميركافا، إضافة إلى تدمير دبّابة ثانية قرب الخزّان، ما دفع جنود إسرائيل إلى ترك باقي الآليّات ومحاولة سحب الإصابات والفرار سيرًا على الأقدام باتّجاه منطقة المحيسبات”.

وأكدت إفشال مناورة وتكبّد خسارة حصيلتها 10 دبّابات وجرّافتا D9، وإفشال محاولة مماثلة قبل يومين من بلدة الطيبة باتّجاه بلدة دير سريان مدمّرين 8 دبّابات ميركافا.