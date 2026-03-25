جنبلاط استقبل السفير الياباني في كليمنصو

استقبل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، سفير اليابان يوكوتا كينجي، بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد.



وجرى خلال اللقاء بحث في الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة، إلى جانب استعراض آخر التطورات والتحديات الراهنة.