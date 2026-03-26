الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير العدل: لا توجد دولة في العالم سوى إيران تموّل حزبًا في لبنان ليتمرّد على دولته

مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير العدل: لا توجد دولة في العالم سوى إيران تموّل حزبًا في لبنان ليتمرّد على دولته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزير العدل: لا توجد دولة في العالم سوى إيران تموّل حزبًا في لبنان ليتمرّد على دولته

شدّد وزير العدل عادل نصّار على أنّ الدولة اللبنانية باتت في مواجهة مباشرة مع حزب الله.

 

ولفت إلى أنّ الأخير ينفرد بقراراته ويجرّ البلاد إلى خيارات لا تراعي المصلحة الوطنية، بل تخدم مشروعًا خارجيًا.

 

وأكّد أنّ قرار الحرب ليس في يد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، ولا في يد مسؤول الارتباط السابق وفيق صفا، بلّ في طهران، في إشارة واضحة إلى النفوذ الإيرانيّ.

 

وفي سياق متصل، حمّل نصّار الحزب مسؤولية تعطيل المسار الدبلوماسيّ.

 

وقال إنّه اتخذ قرار الحرب وحده، ويجرّ لبنان إلى الملعب العسكريّ، الذي يناسب إسرائيل.

 

واعتبر أنّ ما جرى شرّع باب البلاد أمام الأخطار، فيما يسوّق زورًا على أنّه عمل دفاعي، وما يحصل اليوم ليس مقاومة.

 

ورأى نصّار أنّ الحزب قدّم لإسرائيل ذريعة من ذهب لاستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية.

 

وانتقد بشدّة الخطاب التبريري للحرب، الذي وصفه بأنّه "لا يمرّ على عاقل"، مضيفاً أنّ هذا الخطاب بلغ حدّ الوقاحة السياسية.

 

وندد نصّار بسردية "الانتصارات" بعد الـ٢٠٠٠، التي يروّج لها حزب الله، قائلًا إنّ نتائجها تُرى من سوريا وصولاً إلى إسناد إيران.

 

وأضاف: “الحزب، من خلال إسناده لغزة وطهران، يوجّه رسالة ضمنية للبنانيين مفادها: موتوا كي نخفّف الموت عن الآخرين”.

 

وأكّد نصّار أنّ استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكّل تمرّدًا صريحًا على الشرعية.

 

وشدّد على ألّا خوف على لبنان، “في مقابل رفض قاطع لأي دور إيراني داخل لبنان، إذ لا توجد دولة في العالم سوى إيران، تموّل حزباً في غير دولتها ليتمرّد على دولته”.

 

ولم يستغرب وزير العدل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بحقّ السفير الإيرانيّ، موضحًا أنّها تندرج ضمن مسار تثبيت سيادة الدولة.

 

في الشأن القضائي، انتقد نصّار تصريحات وزيارات عضو "كتلة الوفاء للمقاومة "النائب حسين الحاج حسن إلى قصر العدل، معتبراً أنّ تكثيفها لن يغيّر في مسار المحاكمات، في تأكيد على استقلالية القضاء. 

 

كما برّر قرار إطلاق بعض المحكومين السوريين من السجون اللبنانية، موضحاً أنّ تسليمهم إلى السلطات السورية تمّ اساساً بموجب اتفاقية موقّعة بين البلدين، وذلك قبل اي اتصال هاتفي بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل والرئيس السوري أحمد الشرع مما ينفي أي علاقة بين الأمرين. 

 

وأكد نصار ان العهد عازم على بناء دولة لن يكون هناك سلاح خارجها وان هذه الحرب يجب ان تكون آخر الحروب وعلى الجميع الابتعاد عن المواقف التي تؤدي الى فتنة داخلية و رفض اي خلط بين حزب و مكون لبناني.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

العدل:

العالم

إيران

تموّل

حزبًا

لبنان

ليتمرّد

دولته

LBCI التالي
العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: محور المقاومة سجّل أوسع موجة من الهجمات
وزير الداخلية يتابع الواقع الميدانيّ وتداعيات النزوح وحاجات الأهالي
LBCI السابق

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

وزير العدل لـ #حوار_المرحلة: الدولة لا تملك القوة اللازمة لأن الحزب لم يقتنع بعد بتسليم سلاحه لها

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

وزير العدل للـLBCI: حزب الله ليس سوى حزب يكبر أو يصغر حسب الظروف وعلى الحزب والأفراد معرفة أنه ستتم ملاحقتهم

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-16

قاسم: لا نريد مساعدة العالم وبامكاننا النهوض ببلدنا بحسب امكاناتنا وسنجد من له مصلحة معنا من الدول ونتفق معه وما هذه المساعدة التي تجعل بلدنا لقمة سائغة في فم اسرائيل؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:22

أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:21

دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين

LBCI
أخبار لبنان
09:17

الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
09:11

باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-17

وزارة النفط العراقية: بغداد تحذر من أنها قد تتخذ إجراءات قانونية إذا عرقلت أربيل صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان

LBCI
خبر عاجل
2026-02-16

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

وزير الاقتصاد: استقرار السوق أولويّة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-09

وزير الدفاع السعودي يعلن التحضير لمؤتمر جنوبي جامع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:21

دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين

LBCI
أخبار لبنان
09:17

الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
09:11

باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:05

مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء

LBCI
أخبار لبنان
09:00

جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...

LBCI
أخبار لبنان
08:07

وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد

LBCI
أخبار دولية
07:07

ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق

LBCI
آخر الأخبار
04:27

مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة

LBCI
أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
فنّ
13:50

هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:37

معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو

LBCI
حال الطقس
02:55

أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
أخبار دولية
10:16

إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها

LBCI
أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

LBCI
خبر عاجل
14:12

البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More