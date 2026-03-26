وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده مستعدة لتلبية طلبات الأشقاء في لبنان وتقديم الدعم السياسي الكامل، مشيرًا إلى أن مصر تسخّر اتصالاتها الدبلوماسية للعمل على خفض التصعيد، وتنسّق في هذا الإطار مع فرنسا.



وجدد الوزير عبد العاطي، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، دعم بلاده ووقوفها الكامل إلى جانب لبنان حكومةً وقيادةً وشعبًا.

وأكد أهمية مساندة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في القيام بمهامهما لفرض سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة حصراً.

وأشار إلى أن الجهود المصرية متواصلة للعمل على خفض التصعيد، لافتًا إلى أنه على الرغم من عدم التوصل إلى مخرجات محددة حتى الآن، فإن هناك حالة من التفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم في المرحلة المقبلة.