جنبلاط تبلغ من تركيا موافقتها على تقديم بيوت جاهزة لايواء النازحين

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، اتصالات بالجانب التركي عبر مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان حيث حصل على موافقته، تبلغها عبر مستشاره سيفير توران، لتقديم تركيا عدداً من البيوت الجاهزة لتوفير السكن اللائق لأهل الجنوب النازحين، بعدما كان جنبلاط قد عبر عن هذا الاقتراح عقب لقائه بالرئيس العماد جوزاف عون مطلع الأسبوع الحالي.

وأبلغ جنبلاط، وفق بيان، رئيس الحكومة نواف سلام "بمبادرته والتجاوب التركي معها، فكانت محور ترحيب من الرئيس سلام الذي استقبل سفير تركيا لدى لبنان مراد لوتيم، وأبلغه شكره لتركيا على وقوفها إلى جانب لبنان في هذه الظروف".