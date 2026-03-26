رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
مرفأ بيروت يستقبل نحو 1000 طن من المساعدات المصرية العاجلة بتعاون استراتيجي مع Foundation CMA CGM
أخبار لبنان
2026-03-26 | 10:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مرفأ بيروت يستقبل نحو 1000 طن من المساعدات المصرية العاجلة بتعاون استراتيجي مع Foundation CMA CGM
استقبل مرفأ بيروت شحنة ضخمة من المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة من مصر، في خطوة تجسّد عمق التضامن الأخوي المصري مع الشعب اللبناني، وتأتي استجابةً للاحتياجات الطارئة للمواطنين والنازحين في ظل الظروف الراهنة.
وتمت عملية التسلم على رصيف محطة الحاويات بحضور وزير الأشغال فايز رسامني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى. كما حضر المراسم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت السيد مروان النفي.
ولهذه المناسبة، قالت تانيا سعدادة زعني، رئيسة Foundation CMA CGM إنّ "Foundation CMA CGM معنيّية بشكل كبير في الشحنات الإنسانية إلى لبنان، ومرةً أخرى وبفضل خبرتها البحرية واللوجستية تمكّنت خلال أيام قليلة فقط من جمع جميع الشحنات الإنسانية العاجلة ونقلها إلى لبنان في الوقت المناسب. تتحرّك Foundation CMA CGM تضامناً مع لبنان ومن أجله".
وتأتي هذه الهبة الكريمة بمبادرة من الدولة المصرية عبر "صندوق تحيا مصر"، وقد وصلت على متن السفينة "CMA CGM SAHARA" محملة بـحوالي 1000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.
وتُشيد الوزارة بالدور المحوري لـ Foundation CMA CGM، التي وضعت خبراتها البحرية العالمية وشبكتها اللوجستية المتكاملة التابعة لمجموعة CMA CGM لتسهيل هذه العملية الإنسانية. ومن خلال مبادرة «حاويات الأمل»، حيث تولّت Foundation CMA CGM نقل المساعدات مجاناً من الإسكندرية إلى بيروت، في مثالٍ واضح على فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستجابة الإنسانية.
وتمّ جمع هذه المساهمة السيادية، التي أطلقتها الدولة المصرية عبر صندوق «تحيا مصر»، في الميناء الجاف ODP، ثم نُقلت بواسطة القطار إلى محطة الإسكندرية قبل أن تغادر إلى محطة CMA Beirut Terminal على متن سفينة CMA CGM SAHARA، حوالي 1000 طن من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية الأساسية.
شملت الشحنة التي فُرغت تحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة:
* أدوية ومستلزمات صيدلانية لدعم القطاع الصحي.
* طروداً غذائية ومواد تموينية مخصصة لمراكز الإيواء.
* معدات دعم لوجستي وحقائب عناية شخصية للعائلات النازحة.
وتجدد وزارة الأشغال شكرها وامتنانها لمصر على وقفتها التضامنية الصادقة مع لبنان، كما تُثني على Foundation CMA CGM التي برهنت عن مسؤولية عالية كشريك انساني لوجستي أساسي في إيصال هذا الدعم.
أخبار لبنان
10:22
الهيئة العليا للاغاثة: تسلمنا مساعدات مصرية في مرفأ بيروت بـ800 طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية
أخبار لبنان
10:22
الهيئة العليا للاغاثة: تسلمنا مساعدات مصرية في مرفأ بيروت بـ800 طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية
0
أمن وقضاء
2026-03-12
إنطلاق طائرة المساعدات الإنسانية CMA CGM من مطار شارل ديغول إلى لبنان
أمن وقضاء
2026-03-12
إنطلاق طائرة المساعدات الإنسانية CMA CGM من مطار شارل ديغول إلى لبنان
0
آخر الأخبار
06:09
وزير الأشغال فايز رسامني: نستقبل اليوم شحنة مساعدات انسانية يصل وزنها الى ١٠٠٠ طن وتشمل ادوية ومستلزمات صحية وسلال غذائية ومواد أساسية مخصصة لمراكز الايواء
آخر الأخبار
06:09
وزير الأشغال فايز رسامني: نستقبل اليوم شحنة مساعدات انسانية يصل وزنها الى ١٠٠٠ طن وتشمل ادوية ومستلزمات صحية وسلال غذائية ومواد أساسية مخصصة لمراكز الايواء
0
أخبار لبنان
2026-01-16
النفّي يستقبل النائب محمد الخواجة في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2026-01-16
النفّي يستقبل النائب محمد الخواجة في مرفأ بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:19
سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان
أخبار لبنان
14:19
سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان
0
أخبار لبنان
14:03
سلام اتصل بغوتيريش: الأفعال والأقوال الاسرائيلية تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه
أخبار لبنان
14:03
سلام اتصل بغوتيريش: الأفعال والأقوال الاسرائيلية تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه
0
أخبار لبنان
13:52
الخارجية دانت التعرّض لسيادة الكويت وأكدت رفضها استخدام أراضي لبنان للإساءة إلى أمنها
أخبار لبنان
13:52
الخارجية دانت التعرّض لسيادة الكويت وأكدت رفضها استخدام أراضي لبنان للإساءة إلى أمنها
0
أخبار لبنان
13:37
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا قويّة لـ"الحزب"... ستجعله يندم
أخبار لبنان
13:37
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا قويّة لـ"الحزب"... ستجعله يندم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
0
أخبار لبنان
2026-03-17
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
أخبار لبنان
2026-03-17
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
0
آخر الأخبار
09:14
وزيرة السياحة: أنا ضد تدخل ايران في الشؤون اللبنانية وكان لا بد من ان توجّه الحكومة هذه الرسالة لايران
آخر الأخبار
09:14
وزيرة السياحة: أنا ضد تدخل ايران في الشؤون اللبنانية وكان لا بد من ان توجّه الحكومة هذه الرسالة لايران
0
آخر الأخبار
09:12
وزير العدل عادل نصار: قرار المقاطعة من حركة أمل وحزب الله وسط هذه الازمة وهذا الظرف غير مبرّر
آخر الأخبار
09:12
وزير العدل عادل نصار: قرار المقاطعة من حركة أمل وحزب الله وسط هذه الازمة وهذا الظرف غير مبرّر
0
آخر الأخبار
09:16
وزير الاعلام بول مرقص: نحن على يقين أن زملاءنا حريصون على استقرار البلد والحكومة
آخر الأخبار
09:16
وزير الاعلام بول مرقص: نحن على يقين أن زملاءنا حريصون على استقرار البلد والحكومة
بالفيديو
أخبار لبنان
09:53
مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:53
مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
09:21
دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين
أخبار لبنان
09:21
دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين
0
أخبار لبنان
09:17
الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا
أخبار لبنان
09:17
الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا
0
أخبار لبنان
09:11
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
أخبار لبنان
09:11
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
0
تقارير نشرة الاخبار
09:05
مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء
تقارير نشرة الاخبار
09:05
مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء
0
أخبار لبنان
09:00
جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...
أخبار لبنان
09:00
جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...
0
أخبار لبنان
08:07
وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد
أخبار لبنان
08:07
وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد
0
أخبار دولية
07:07
ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
أخبار دولية
07:07
ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
0
آخر الأخبار
04:27
مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة
آخر الأخبار
04:27
مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة
الأكثر قراءة
أخبار لبنان
05:37
معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو
أخبار لبنان
05:37
معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو
2
حال الطقس
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
حال الطقس
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
3
أمن وقضاء
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
أمن وقضاء
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
4
منوعات
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
منوعات
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
5
أمن وقضاء
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
أمن وقضاء
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
6
أخبار دولية
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
أخبار دولية
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
7
أخبار لبنان
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
أخبار لبنان
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
8
خبر عاجل
08:36
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا
