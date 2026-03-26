مرفأ بيروت يستقبل نحو 1000 طن من المساعدات المصرية العاجلة بتعاون استراتيجي مع Foundation CMA CGM

أخبار لبنان
2026-03-26 | 10:14
مشاهدات عالية
مرفأ بيروت يستقبل نحو 1000 طن من المساعدات المصرية العاجلة بتعاون استراتيجي مع Foundation CMA CGM
مرفأ بيروت يستقبل نحو 1000 طن من المساعدات المصرية العاجلة بتعاون استراتيجي مع Foundation CMA CGM

استقبل مرفأ بيروت شحنة ضخمة من المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة من مصر، في خطوة تجسّد عمق التضامن الأخوي المصري مع الشعب اللبناني، وتأتي استجابةً للاحتياجات الطارئة للمواطنين والنازحين في ظل الظروف الراهنة.

وتمت عملية التسلم على رصيف محطة الحاويات بحضور وزير الأشغال فايز رسامني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى. كما حضر المراسم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت السيد مروان النفي. 
 
ولهذه المناسبة، قالت تانيا سعدادة زعني، رئيسة Foundation CMA CGM إنّ "Foundation CMA CGM معنيّية بشكل كبير في الشحنات الإنسانية إلى لبنان، ومرةً أخرى وبفضل خبرتها البحرية واللوجستية تمكّنت خلال أيام قليلة فقط من جمع جميع الشحنات الإنسانية العاجلة ونقلها إلى لبنان في الوقت المناسب. تتحرّك Foundation CMA CGM تضامناً مع لبنان ومن أجله".
 
وتأتي هذه الهبة الكريمة بمبادرة من الدولة المصرية عبر "صندوق تحيا مصر"، وقد وصلت على متن السفينة "CMA CGM SAHARA" محملة بـحوالي 1000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.
 
وتُشيد الوزارة بالدور المحوري لـ Foundation CMA CGM، التي وضعت خبراتها البحرية العالمية وشبكتها اللوجستية المتكاملة التابعة لمجموعة CMA CGM لتسهيل هذه العملية الإنسانية. ومن خلال مبادرة «حاويات الأمل»، حيث تولّت Foundation CMA CGM نقل المساعدات مجاناً  من الإسكندرية إلى بيروت، في مثالٍ واضح على فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستجابة الإنسانية.
 
وتمّ جمع هذه المساهمة السيادية، التي أطلقتها الدولة المصرية عبر صندوق «تحيا مصر»، في الميناء الجاف ODP، ثم نُقلت بواسطة القطار إلى محطة الإسكندرية قبل أن تغادر إلى محطة  CMA Beirut Terminal على متن سفينة CMA CGM SAHARA، حوالي 1000 طن من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية الأساسية.
 
شملت الشحنة التي فُرغت تحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة:
* أدوية ومستلزمات صيدلانية لدعم القطاع الصحي.
* طروداً غذائية ومواد تموينية مخصصة لمراكز الإيواء.
* معدات دعم لوجستي وحقائب عناية شخصية للعائلات النازحة.
 
وتجدد وزارة الأشغال شكرها وامتنانها لمصر على وقفتها التضامنية الصادقة مع لبنان، كما تُثني على  Foundation CMA CGM التي برهنت عن مسؤولية عالية كشريك انساني لوجستي أساسي في إيصال هذا الدعم.

