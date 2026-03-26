الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام: تهديدات إسرائيل جنوب الليطاني خطيرة... وسنتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن وأهلنا النازحون ضحايا الحرب
أخبار لبنان
2026-03-26 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
سلام: تهديدات إسرائيل جنوب الليطاني خطيرة... وسنتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن وأهلنا النازحون ضحايا الحرب
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء، في بيان التالي:
"أولاً: يهددنا وزير الدفاع الإسرائيلي تكراراً بأن إسرائيل تنشط لاحتلال المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، كما يضيف وزير المالية أنه سيطالب بضم المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني إلى إسرائيل. لقد قامت إسرائيل بتفجير أكثرية الجسور الواقعة على نهر الليطاني بمسعىً لفصل هذه المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية. ترافق ذلك عملية تهجير جماعي لسكان المدن والقرى الواقعة جنوبي الليطاني وعملية قضم يومي للأراضي وهدم منازلها وأحياناً بتجريفها بالكامل وكأنها إشارة أن لا عودة للمدنيين لمنازلهم في القريب العاجل.
نحن نعتبر هذه الأفعال والأقوال، تحت أي عنوان كان مثل الحزام الأمني أو المنطقة العازلة، أمراً خطيراً للغاية يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه، كما يتناقض تماماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لذلك أطلب من وزير الخارجية والمغتربين القيام فوراً بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص، كما أني سأتواصل مباشرة مع أمين عام الأمم المتحدة فور انتهاء هذه الجلسة للهدف عينه.
ثانياً: يؤسفني أن تأتينا الأخبار باكتشاف خلية إرهابية جديدة في دولة الكويت الشقيقة وأن يكون هناك بين المتهمين شخصان ينتميان إلى حزب الله بحسب وزارة الداخلية الكويتية. أريد أن أؤكد مرة أخرى أن ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان وأن العلاقة الثنائية بين بلدينا ثابتة وتاريخية، وأن الجالية اللبنانية بأكثريتها الساحقة تحترم القوانين المرعية وتسهم بنشاط في الحياة الاقتصادية الكويتية وتقيم جسراً ممتازاً من التعاون بين البلدين. وإني آمل أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يرتبط فيها اسم لبنان في أمور مثل هذه وآمل من مواطنينا جميعاً أن يحترموا بصورة مطلقة القوانين المرعية في الدول التي يعملون فيها لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعتمد لبنان اعتماداً دائماً على صداقتها.
ولقد اتصلت بسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعربت له عن استنكارنا الشديد لهذه الأعمال الإرهابية وعن تضامن لبنان الكامل مع الشقيقة الكويت.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن تركيز القصف الإيراني تحوّل من إسرائيل إلى دول الخليج العربي، ولقد أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرتها الدول المستهدفة إحصاءً للهجمات الإيرانية إن بالصواريخ أو بالمسيرات وذلك منذ بدء الحرب بأن 83% منها استهدفت دول الخليج العربي أساساً، وكذلك الأردن وتركيا وأذربيجان، مقابل 17% فقط على إسرائيل.
وكان بين الأهداف التي أُصيبت منشآت حيوية ومواقع مدنية مما يشكل تصعيداً خطيراً.
صحيح أن دول الخليج قد تصدّت بكفاءة للدفاع عن أراضيها، ولكن لبنان لا يمكن أن يبقى صامتاً وأشقاؤه العرب عرضة لهجمات يومية تصيب أراضيهم. ولذلك اتصلت وسأتصل بقادة الدول الشقيقة للتعبير مجدداً عن تضامن لبنان معها.
ثالثاً: أكرر القول إن أهلنا النازحين، مثلهم مثلنا، هم ضحايا هذه الحرب التي فُرضت علينا، فلا هم استُشيروا فيها ولا كان لهم قرار الدخول فيها. فهي حرب الآخرين على أرضنا بامتياز والتي لم يكن للبنان مصلحة فيها لا من قريب ولا من بعيد.
وأخيراً أود أن أطمئن اللبنانيين عموماً وأهلنا في بيروت خصوصاً أننا قمنا باتخاذ تدابير جديدة لتعزيز الأمن في العاصمة، وهو ما سيكون ظاهراً للجميع من خلال تكثيف دوريات الجيش وقوى الأمن في المدينة."
أخبار لبنان
تهديدات
إسرائيل
الليطاني
خطيرة...
وسنتقدّم
بشكوى
الأمن
وأهلنا
النازحون
ضحايا
الحرب
التالي
الرئيس عون تبلغ دعم مصر للبنان: نرحب بأي جهد لتفعيل المبادرة اللبنانية لوقف الحرب.. وعبد العاطي يشيد بحكمة عون
الرئيس بري تابع التطورات مع رسامني ودو وال وزير الخارجية المصري: ندين الاعتداءات الاسرائيلية والمساس بوحدة وسلامة لبنان وسيادته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
2026-02-04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
0
شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
أخبار لبنان
2026-01-26
شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
0
كاتس:سكان جنوب الليطاني لن يعودوا لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل
أخبار لبنان
2026-03-16
كاتس:سكان جنوب الليطاني لن يعودوا لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل
0
وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان جنوب الليطاني لن يعودوا لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل
خبر عاجل
2026-03-16
وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان جنوب الليطاني لن يعودوا لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان
أخبار لبنان
14:19
سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان
0
سلام اتصل بغوتيريش: الأفعال والأقوال الاسرائيلية تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه
أخبار لبنان
14:03
سلام اتصل بغوتيريش: الأفعال والأقوال الاسرائيلية تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه
0
الخارجية دانت التعرّض لسيادة الكويت وأكدت رفضها استخدام أراضي لبنان للإساءة إلى أمنها
أخبار لبنان
13:52
الخارجية دانت التعرّض لسيادة الكويت وأكدت رفضها استخدام أراضي لبنان للإساءة إلى أمنها
0
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا قويّة لـ"الحزب"... ستجعله يندم
أخبار لبنان
13:37
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا قويّة لـ"الحزب"... ستجعله يندم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
الجيش الإسرائيلي: استهداف مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني
آخر الأخبار
2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: استهداف مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني
0
فرنجيه تقدّم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون 14 عاما
أخبار لبنان
2026-02-25
فرنجيه تقدّم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون 14 عاما
0
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
2026-03-12
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
0
مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:53
مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:53
مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل
0
دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين
أخبار لبنان
09:21
دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين
0
الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا
أخبار لبنان
09:17
الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا
0
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
أخبار لبنان
09:11
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
0
مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء
تقارير نشرة الاخبار
09:05
مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء
0
جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...
أخبار لبنان
09:00
جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...
0
وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد
أخبار لبنان
08:07
وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد
0
ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
أخبار دولية
07:07
ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
0
مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة
آخر الأخبار
04:27
مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو
أخبار لبنان
05:37
معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو
2
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
حال الطقس
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
3
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
أمن وقضاء
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
4
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
منوعات
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
5
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
أمن وقضاء
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
6
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
أخبار دولية
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
7
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
أخبار لبنان
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
8
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا
خبر عاجل
08:36
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More