الرئيس بري تابع التطورات مع رسامني ودو وال وزير الخارجية المصري: ندين الاعتداءات الاسرائيلية والمساس بوحدة وسلامة لبنان وسيادته
أخبار لبنان
2026-03-26 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
الرئيس بري تابع التطورات مع رسامني ودو وال وزير الخارجية المصري: ندين الاعتداءات الاسرائيلية والمساس بوحدة وسلامة لبنان وسيادته
استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والوفد المرافق، بحضور سفير مصر في لبنان علاء موسى والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، وكان عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة تصعيد إسرائيل لعدوانها على لبنان وتداعياته الانسانية لا سيما ملف النازحين، اضافة الى الجهود التي تبذل لوقف العدوان.
وشكر الرئيس بري مصر "رئيسا وحكومة وشعبا، على وقوفهم الدائم والمؤازر للبنان في مختلف الظروف وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تحدق بلبنان واللبنانيين جراء الحرب الإسرائيلية"، منوها بـ"المساعي التي تبذلها مصر على الصعد الإنسانية ولوقف العدوان الإسرائيلي".
عبد العاطي
بدوره، قال وزير الخارجية المصري: "سعدت للتو وتشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب في دولة لبنان الشقيقة، ونقلت لدولته رسالة تضامن ودعم كامل من جانب القيادة المصرية والحكومة المصرية والشعب المصري إلى دولة لبنان الشقيقة والشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. كما ذكرت أنا هنا في لبنان بتعليمات وتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس السيسي للوقوف إلى جانب لبنان وتقديم كل الدعم الإنساني والسياسي والإسناد الكامل للبنان في هذه الظروف الدقيقة".
أضاف: "أنا هنا كما ذكرت، مرافقا لشحنة المساعدات الرمزية التي تقدمها مصر والتي تقترب من ألف طن من المساعدات الإغاثية والغذائية والإنسانية ووسائل الإعاشة لدعم أشقائنا وشقيقاتنا هنا في لبنان، الذين تضرروا كثيرا من العدوان الإسرائيلي السافر والمدان والمستهجن على لبنان وعلى مقدرات الشعب اللبناني، هذه الاعتداءات التي أسفرت عن أزمة النزوح الداخلي القسري التي كما ذكر دولة الرئيس بري، تمخضت عن نزوح أكثر من مليون وسبعين ألف مواطن لبناني تركوا ديارهم وأراضيهم بسبب هذه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة، وبالتأكيد نحن كما ذكرت ندين هذه الاعتداءات وندين المساس بوحدة وسلامة لبنان وسيادته، وندين أيضا استخدام أسلوب العقاب الجماعي والتسبب في النزوح القسري لتحقيق أغراض سياسية وهذه أمور مستهجنة ومدانة، وبالتأكيد تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".
وتابع: "جنبا إلى جنب الدعم الإنساني ورسالة التضامن المصرية، وأيضا استعدادنا لتلبية كل طلبات أشقائنا هنا في لبنان للتعامل والتخفيف من تداعيات أزمة النزوح القسري الداخلي. أيضا نقلنا رسالة دعم كاملة إلى لبنان الشقيق وأحطنا أولا فخامة الرئيس عون، وثانيا دولة الرئيس بري ولاحقا دولة الرئيس نواف سلام، بمجمل الجهود والمساعي الصادقة والحثيثة التي تقوم بها مصر بتعليمات من فخامة الرئيس السيسي لدعم لبنان سواء مع الأطراف الإقليمية المختلفة أو مع الأطراف الدولية، لسرعة لجم هذا العدوان الإسرائيلي ووضع حد له، وأيضا الوقف الفوري لكل الإعتداءات على المنشآت المدنية والبنى التحتية المدنية، والعمل على دعم الدولة اللبنانية وتمكينها وتمكين مؤسساتها الوطنية وفي القلب منها الجيش الوطني اللبناني لكي يضطلع بمسؤولياته في ما يتعلق بفرض سيادته على كامل التراب الوطني، وأيضا التعامل مع مسألة حصر السلاح ليكون بيد الدولة اللبنانية بمفردها، فهذه أمور تحدثنا بشأنها مع دولة الرئيس بري وقلنا إننا نعول على حكمته وحكمة الرئاسات الثلاث في الدولة اللبنانية للحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في لبنان وعلى تجنيب لبنان ويلات الانزلاق لا قدر الله إلى اجتياحات شاملة".
وقال: "مصر تبذل كل جهد ممكن مع الأشقاء والأصدقاء في الولايات المتحدة وفرنسا وكل الأطراف الإقليمية المعنية من أجل خفض التصعيد في لبنان ومنع الاجتياحات التي تتم والغارات التي تستهدف المقدرات الخاصة بالشعب اللبناني، وهذا يتم جنبا إلى جنب مع جهود الوساطة المخلصة التي تقوم بها مصر لخفض التصعيد بالملف الإيراني وإيجاد قنوات للاتصال المباشر بين الجانبين الإيراني والأميركي هو بحد ذاته أمر مهم جدا، وبدء هذه المفاوضات إذا تمت والوصول إلى تفاهمات نأمل أن يؤدي ذلك إلى خفض التصعيد ليس فقط في ايران إنما بما في ذلك هنا في لبنان الشقيق".
اضاف: "مرة أخرى نؤكد دعمنا للبنان وللقرار 1701 وتنفيذه بشكل كامل دون انتقائية ولن نوفر جهدا ومسع للعمل على وقف العمليات العسكرية والاعتداءات العسكرية والحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني".
وردا على سؤال عما اذا كان هناك من مبادرة مصرية لوقف الحرب، قال عبد العاطي: "بالتأكيد هذا في قلب الجهد المصري والعمل على طرح أفكار خلاقة لتحقيق وقف التصعيد وتجنيب ويلات الاعتداءات الإسرائيلية، نحن نتحرك في كل المسارات على المستوى الأمني والسياسي والدبلوماسي سواء داخل لبنان او في الإقليم وعلى المستوى الدولي بهدف العمل بفعالية لخفض التصعيد وتمكين مؤسسات الدولة من فرض سيطرتها وسلطاتها، لا سيما أن الجيش اللبناني تمكن من تحقيق الكثير على مدار الأشهر الماضية في منطقة جنوب الليطاني، ونسعى الى العمل على تنفيذها بشكل كامل والعودة إليها للوصول الى فرض سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني وحصر السلاح بيدها وداخل مؤسساتها".
دو وال
على صعيد آخر، تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان، خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال .
رسامني
كما استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي الذي أطلعه على إجراءات وبرامج عمل الوزارة في ظل الظروف الراهنة وتصاعد العدوان الإسرائيلي .
التالي
سلام: تهديدات إسرائيل جنوب الليطاني خطيرة... وسنتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن وأهلنا النازحون ضحايا الحرب
الهيئات الاقتصادية تطلق في إجتماع طارئ لها صرخة إنقاذ عاجلة وتطالب بسلة إجراءات فورية لدعم صمود المؤسسات
السابق
