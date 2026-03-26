الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسّامني بحث في تداعيات ارتفاع اسعار النفط: نحو تعديل متوازن وموقت لتعرفة النقل
2026-03-26 | 12:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عقد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسّامني، اجتماعاً موسّعاً اليوم، ضمّ المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، بمشاركة ممثلي النقابات المعنية بقطاع النقل، خُصّص لبحث تداعيات الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وانعكاساته المباشرة على تعرفة النقل في لبنان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
وبعد مناقشة الاوضاع الراهنة، تمّ الاتفاق على تعديل تعرفة النقل بما يتلاءم مع الزيادة في أسعار المحروقات، وفق مقاربة عادلة ومتوازنة تكفل حماية حقوق السائقين من جهة، وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، على أن يصدر لاحقاً قرار رسمي عن الوزير رسّامني يحدّد التعرفة الجديدة بصورة موقتة، إلى حين انتهاء الظروف الاستثنائية واستقرار أسعار المحروقات.
وبناءً لتوجيهات الوزير رسّامني، تمّ الاتفاق على أن يشمل هذا التعديل أيضاً مصلحة النقل المشترك بنفس النسبة المطبقة على النقل العادي، في إطار توحيد سياسات التعرفة بين مختلف وسائل النقل العام، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استدامة القطاع وتشغيله بكفاءة.
وشدّد المجتمعون على "ضرورة إنصاف السائقين، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في الأكلاف التشغيلية"، مؤكدين أهمية "التعجيل في صرف مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية الذي سبق أن أقرّته الحكومة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية عنهم، وعدم تحميل المواطنين وحدهم كلفة تداعيات الأزمة".
كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي بعد شهر، بهدف متابعة مدى الالتزام بتطبيق التعرفة الجديدة، وإجراء المراجعة اللازمة عند الاقتضاء، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين مختلف الأطراف المعنية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على "استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة والنقابات، لمواكبة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز استقرار قطاع النقل".
أخبار لبنان
تداعيات
ارتفاع
اسعار
النفط:
تعديل
متوازن
وموقت
لتعرفة
النقل
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-06
ترامب: ارتفاع أسعار الطاقة موقت وستعود للانخفاض قريبا
آخر الأخبار
2026-03-06
وزير الطاقة الأميركي لشبكة إي بي سي: ارتفاع أسعار الطاقة موقت جدا
خبر عاجل
2026-03-23
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي للـLBCI: إغلاق مضيق هرمز لا يؤثر مباشرة على إمدادات المواد الغذائية لكنه ينعكس على أسعار النفط وكلفة النقل ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع
خبر عاجل
2026-03-18
نائب الرئيس الأميركي: ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الوضع في الشرق الأوسط سيكون موقتاً
أخبار لبنان
14:19
سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان
أخبار لبنان
14:03
سلام اتصل بغوتيريش: الأفعال والأقوال الاسرائيلية تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه
أخبار لبنان
13:52
الخارجية دانت التعرّض لسيادة الكويت وأكدت رفضها استخدام أراضي لبنان للإساءة إلى أمنها
أخبار لبنان
13:37
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا قويّة لـ"الحزب"... ستجعله يندم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:01
مصدر عسكري رسمي لبناني لـ"الجزيرة": الجيش الاسرائيلي توغل في غالبية بلدات النسق الأول في جنوب لبنان ويسعى للتقدم باتجاه بلدات في النسق الثاني بالقطاعين الأوسط والشرقي
آخر الأخبار
12:34
الوكالة الوطنية: غارة على الخيام
آخر الأخبار
13:14
وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: المسؤولون الإسرائيليون مقتنعون بأن ترامب قد يسعى قريبا لإنهاء الحرب في إيران
آخر الأخبار
13:35
الجيش الإسرائيلي: الفرقة 162 انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان إلى جانب الفرقتين 91 و36
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:53
مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:21
دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين
أخبار لبنان
09:17
الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا
أخبار لبنان
09:11
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
تقارير نشرة الاخبار
09:05
مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء
أخبار لبنان
09:00
جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...
أخبار لبنان
08:07
وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد
أخبار دولية
07:07
ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
آخر الأخبار
04:27
مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:37
معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو
حال الطقس
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
أمن وقضاء
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
منوعات
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
أمن وقضاء
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
أخبار دولية
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
أخبار لبنان
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
خبر عاجل
08:36
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا
خبر عاجل
08:36
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More