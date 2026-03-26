الجميّل استقبل سفير اليابان... هذا ما تم التشديد عليه

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي سفير اليابان في لبنان يوكوتا كينجي في زيارة تعارف.



وشدّد الجميّل في خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين لبنان واليابان في مختلف المجالات لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والإنمائي، مشيدًا بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم لبنان، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.



كما أكّد ضرورة توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، مع التشديد على أهمية دعم استقرار لبنان ومؤسساته وتعزيز فرص النهوض والإصلاح.

