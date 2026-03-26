حزب الله: ننفي الاتهامات والافتراءات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية بحقنا

أصدر حزب الله حول الاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية ما يلي:



يُجدّد حزب الله، وللمرة الثالثة، نفيه المطلق للاتهامات والافتراءات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية بحقه، ويؤكد أن تلك الادعاءات الملفقة بعيدة كل البعد عن الواقع وعارية تمامًا من الصحة، وأنه لا وجود لحزب الله داخل دولة الكويت أو أي دولة أخرى.