الرئيس عون تلقّى اتصالاً من نظيره الألماني: نقف إلى جانب الشعب اللبناني



تلقّى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وعرض معه الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات العسكرية الراهنة.



وأكد الرئيس الألماني وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعداد المانيا لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني". كما اكد دعم بلاده للمبادرة التفاوضية التي اطلقها الرئيس عون لوقف التصعيد، مبدياً استعداد المانيا للمساعدة في هذا الاطار ، ومشيراً إلى ان "بلاده سترسل مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم نتيجة الأعمال العسكرية".



وشكر الرئيس عون الرئيس شتاينمايرعلى موقف بلاده "الداعم للبنان وللمبادرة الرئاسية وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي ينوي إرسالها لمساعدة اللبنانيين".



واتفق الرئيس عون والرئيس الألماني على ابقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياتها.