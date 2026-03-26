قنصلية ريو دي جانيرو: تأمين 43 طنا من المساعدات للنازحين دعما للعائلات المتضررة

أعلنت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو تأمين شحنة مساعدات إنسانية للنازحين اللبنانيين بلغت نحو 43 طناً، في إطار الجهود المستمرة لدعم العائلات المتضررة.



وتتضمن المساعدات نحو 200 ألف علبة دواء، بوزن إجمالي يقارب 15 طناً، تشمل علاجات لعدد كبير من الأمراض، من بينها السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسرطان، وغيرها من العلاجات، إلى جانب كميات من المواد الأساسية والإمدادات الحيوية.



ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تعاون وتنسيق مع جهات داعمة وشركاء محليين، بهدف المساهمة في التخفيف من معاناة النازحين وتأمين احتياجاتهم الصحية والمعيشية في هذه المرحلة الدقيقة.