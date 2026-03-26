سلام اتصل بغوتيريش: الأفعال والأقوال الاسرائيلية تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية التصريحات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.



وفي خلال الاتصال، أشار الرئيس سلام إلى التهديدات المتكررة الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن نية إسرائيل احتلال المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، إضافة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول السعي لضم هذه المنطقة، لافتًا إلى أن إسرائيل أقدمت على تفجير أكثرية الجسور على نهر الليطاني في مسعىً لفصل هذه المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية.



كما عرض لعمليات التهجير الجماعي التي تطال سكان المدن والقرى جنوبي الليطاني، وما يرافقها من قضم يومي للأراضي، وهدم المنازل وأحيانًا تجريفها بالكامل، بما يوحي بعدم السماح بعودة المدنيين إلى منازلهم في المدى القريب.



وأكد الرئيس سلام أن هذه الأفعال والأقوال، تحت أي عنوان كان، سواء ما يُسمّى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة، تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه، وتتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.



كما أبلغ الأمين العام بأنه طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى فورية أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لهذه الانتهاكات.