بيروت
13
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
سلام اتصل بغوتيريش: الأفعال والأقوال الاسرائيلية تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه
أخبار لبنان
2026-03-26 | 14:03
مشاهدات عالية
سلام اتصل بغوتيريش: الأفعال والأقوال الاسرائيلية تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه
أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية التصريحات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
وفي خلال الاتصال، أشار الرئيس سلام إلى التهديدات المتكررة الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن نية إسرائيل احتلال المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، إضافة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول السعي لضم هذه المنطقة، لافتًا إلى أن إسرائيل أقدمت على تفجير أكثرية الجسور على نهر الليطاني في مسعىً لفصل هذه المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية.
كما عرض لعمليات التهجير الجماعي التي تطال سكان المدن والقرى جنوبي الليطاني، وما يرافقها من قضم يومي للأراضي، وهدم المنازل وأحيانًا تجريفها بالكامل، بما يوحي بعدم السماح بعودة المدنيين إلى منازلهم في المدى القريب.
وأكد الرئيس سلام أن هذه الأفعال والأقوال، تحت أي عنوان كان، سواء ما يُسمّى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة، تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه، وتتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
كما أبلغ الأمين العام بأنه طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى فورية أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لهذه الانتهاكات.
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-04
القائم بأعمال السفارة الصينية في بعبدا : الصين تدعم بقوة سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه
أخبار لبنان
2026-03-04
القائم بأعمال السفارة الصينية في بعبدا : الصين تدعم بقوة سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه
0
آخر الأخبار
2026-01-08
عراقجي من مطار بيروت: إيران كانت وما زالت تدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوحدة الوطنية فيه
آخر الأخبار
2026-01-08
عراقجي من مطار بيروت: إيران كانت وما زالت تدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوحدة الوطنية فيه
0
خبر عاجل
2026-03-19
سلام لـCNN: لن نقبل بأي منطقة عازلة أو منطقة أمنية أو أي انتقاص من سيادتنا ولن نقبل بأي معاهدة أو اتفاق أو ترتيبات ما لم نضمن استعادة سيادة لبنان على كامل اراضيه
خبر عاجل
2026-03-19
سلام لـCNN: لن نقبل بأي منطقة عازلة أو منطقة أمنية أو أي انتقاص من سيادتنا ولن نقبل بأي معاهدة أو اتفاق أو ترتيبات ما لم نضمن استعادة سيادة لبنان على كامل اراضيه
0
أخبار لبنان
14:19
سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان
أخبار لبنان
14:19
سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:33
أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها
أخبار لبنان
15:33
أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
من غرفة العمليات للواقع... حرس بيروت حاضر!
تقارير نشرة الاخبار
14:50
من غرفة العمليات للواقع... حرس بيروت حاضر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
مجلس الوزراء يتجاوز ملف السفير الإيراني ومقاطعة لوزراء الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
14:41
مجلس الوزراء يتجاوز ملف السفير الإيراني ومقاطعة لوزراء الثنائي
0
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25
تشييع مسعفين في النبطية وارتفاع عدد شهداء فرق الإسعاف إلى 42
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25
تشييع مسعفين في النبطية وارتفاع عدد شهداء فرق الإسعاف إلى 42
0
أخبار دولية
2026-03-25
المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء بإيران: الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"
أخبار دولية
2026-03-25
المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء بإيران: الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"
0
أخبار لبنان
2026-03-18
تيمور جنبلاط عزى العماد رودولف هيكل: التضحيات التي يقدّمها الجيش تؤكّد عمق التزامكم بأداء واجبكم الوطني
أخبار لبنان
2026-03-18
تيمور جنبلاط عزى العماد رودولف هيكل: التضحيات التي يقدّمها الجيش تؤكّد عمق التزامكم بأداء واجبكم الوطني
0
خبر عاجل
2026-03-17
أمال شحادة: انضمام الفرقة 36 للفرقة 91 الاسرائيلية داخل لبنان لتنفيذ توغل اوسع اليوم
خبر عاجل
2026-03-17
أمال شحادة: انضمام الفرقة 36 للفرقة 91 الاسرائيلية داخل لبنان لتنفيذ توغل اوسع اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
من غرفة العمليات للواقع... حرس بيروت حاضر!
تقارير نشرة الاخبار
14:50
من غرفة العمليات للواقع... حرس بيروت حاضر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
مجلس الوزراء يتجاوز ملف السفير الإيراني ومقاطعة لوزراء الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
14:41
مجلس الوزراء يتجاوز ملف السفير الإيراني ومقاطعة لوزراء الثنائي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
حرب إيران بالأرقام: مليارات تُنفق… وواشنطن تحت الاختبار
تقارير نشرة الاخبار
14:28
حرب إيران بالأرقام: مليارات تُنفق… وواشنطن تحت الاختبار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تصعيد في البحر الاسود.. هل ثمة من يريد اقحام تركيا في الصراع الدائر في المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تصعيد في البحر الاسود.. هل ثمة من يريد اقحام تركيا في الصراع الدائر في المنطقة؟
0
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
الموقف الأميركي من الرد الإيراني...
تقارير نشرة الاخبار
14:26
الموقف الأميركي من الرد الإيراني...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
14:22
رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
صواريخ إيران وحزب الله تضرب إسرائيل وسط هجوم إسرائيلي مكثف على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:20
صواريخ إيران وحزب الله تضرب إسرائيل وسط هجوم إسرائيلي مكثف على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
نصائح للبنان بالحفاظ على الإستقرار الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
نصائح للبنان بالحفاظ على الإستقرار الداخلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
2
حال الطقس
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
حال الطقس
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
3
أخبار لبنان
05:37
معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو
أخبار لبنان
05:37
معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو
4
منوعات
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
منوعات
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
5
أخبار لبنان
14:15
الـLBCI تُطلق نشرتها بحُلّة جديدة واستديو عصريّ مع التركيز: الخبر أولاً!
أخبار لبنان
14:15
الـLBCI تُطلق نشرتها بحُلّة جديدة واستديو عصريّ مع التركيز: الخبر أولاً!
6
أمن وقضاء
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
أمن وقضاء
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
7
أخبار دولية
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
أخبار دولية
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
8
أخبار لبنان
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
أخبار لبنان
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
