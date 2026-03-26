الخارجية دانت التعرّض لسيادة الكويت وأكدت رفضها استخدام أراضي لبنان للإساءة إلى أمنها

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "المخطط الإرهابي الذي أعلنت عنه دولة الكويت الشقيقة بتاريخ 25 آذار الجاري، والذي كان يستهدف المساس بسيادتها وأمنها".



وإذ شددت الخارجية على "رفضها المطلق لاستخدام أراضي لبنان أو أي من مواطنيه للإساءة إلى أمن الكويت"، أكدت "استعداد السلطات اللبنانية للتعاون في التحقيقات، وصولا إلى معاقبة المرتكبين".