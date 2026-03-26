الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها

أخبار لبنان
2026-03-26 | 15:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها

أعلن أهالي بلدة حبوش أنه تعقيبًا على البيان المتداول باسم "أهالي بلدة حبوش"، نؤكد أن لا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها أو الادّعاء التحدث باسم جميع أبنائها.

وقال الاهالي في بيان: "هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها بلدتنا وجنوبنا، تزداد الحاجة إلى التعقّل والتماسك، وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى".

وأضاف البيان: "إن كان عدد كبير من أبناء البلدة يفضّل الاحتكام إلى خيار عدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء، وهو موقف نحترمه ونتفهّمه، فإننا نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من معالي الوزير فادي مكي أو التشكيك في وطنيته".

كما أوضح أن "الوزير مكي عبّر بوضوح عن موقفه المعارض للتدبير الذي اتخذته وزارة الخارجية، بما في ذلك قرار اعتبار السفير الإيراني غير مرغوب فيه، انطلاقًا من قناعته بضرورة اعتماد مقاربة دبلوماسية متوازنة تحفظ مصلحة لبنان العليا، وهذا موقف سياسي مشروع ضمن المؤسسات".

ولفت البيان، الى الوزير فادي مكي كان صوتًا حاضرًا لأبناء بلدته ولمصلحة الجنوب على طاولة مجلس الوزراء، حيث شدّد في مواقفه على:

• أولوية احتضان النازحين وتأمين كرامتهم،
• ضرورة وقف العدوان على لبنان بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية،
• تفعيل التحرك الدولي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية،
• والحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الحوار الداخلي.

وختم البيان: "إننا، كأبناء لهذه البلدة، مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والتكاتف، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلدتنا وجنوبنا، وتغليب لغة العقل والمسؤولية، والابتعاد عن الانقسامات التي لا تخدم إلا إضعافنا. فحبوش، كما عهدناها، كانت وستبقى أقوى بوحدتها، وأكبر من أي محاولة لتفريق أبنائها أو التشكيك ببعضهم البعض".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
اخترنا لكم
d-none hideMe
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More