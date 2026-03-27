رابطة الروم الكاثوليك لدعم الشرعية والتمسك بالسلم الاهليّ

عقد المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك اجتماعا طارئا في مقره في الجديدة برئاسة القنصل كابي ابو رجيلي وحضور الاعضاء .

وعرض المجتمعون للاوضاع العامة في البلاد في ظل الحرب الاقليمية المستعرة وتداعياتها على لبنان خصوصا لجهة التهجير والنزوح الذي طاول الجميع ولم يقتصر على فئة معينة كما كان الاعتقاد سائدا .

وتوقف المجتمعون عند النزوح المسيحي من القرى الحدودية لاسيما منهم ابناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك حيث عرض الحجار لحاجاتهم الضرورية في مراكز اقامتهم اكان لجهة المضيفين او المستضيفين وشرح آلية مساعدتهم وتقديم الدعم الاجتماعي والمعنوي لهم .

ودعا المجلس الى تحكيم العقل في ادارة الازمة الاجتماعية حرصا على السلم الاهلي الذي يتمسك به اللبنانيون وبالتالي عدم التفرقة بين ابناء الوطن الواحد .

وجدد المجلس دعوته لابناء الطائفة النازحين للتواصل مع هيئة الطوارىء التي كانت الرابطة قد اعلنت عنها في بداية الازمة والتي تعمل وفق آلية مدروسة لتقديم الدعم المطلوب .

واعلن المجلس في بيانه الختامي عن تمسكه بدعم الشرعية والجيش اللبناني والقوى الامنية كافة .