عون اطلع من حاكم المركزي على أجواء اجتماعاته في باريس والإجراءات الاحترازية للحفاظ على الاستقرار النقدي

اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء الاجتماعات التي عقدها في باريس الأسبوع الماضي، ولا سيما مع صندوق النقد الدولي والخزينة الفرنسية، في إطار التحضير للاجتماعات الربيعية المرتقبة لصندوق النقد الدولي في نيسان 2026.



وعرض حاكم المصرف لأبرز النقاط التي تم بحثها خلال هذه اللقاءات، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، وتعزيز مقاربة واقعية ومتوازنة للمرحلة المقبلة.



كما تناول البحث الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف لبنان، وشدد سعيد على أن المصرف يعتمد التدابير اللازمة في ظل الظروف الراهنة، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استمرارية عمل النظام المالي بكفاءة وثبات.