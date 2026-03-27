الجميل للـLBCI: ثمّة من يتحمل مسؤولية كل الخراب ولا جدوى للهدنة إذا لا تفكّك المنظومة

اعتبر النائب نديم الجميل أنّ لغة “حزب الله” لغة التهديد والدم، معتبرًا أنّه يتوجّب على الجيش اللبنانيّ تأدية دور أساسيّ إمّا الشرعية وإمّا الحياد، فـ”كل واحد يدبر حاله”.

وقال، للـLBCI: “لينقسم الجيش اللبنانيّ إذا ما كان هناك عناصر داخله تابعة لإيران أو تأخذ أوامرها من جهات غير الدولة اللبنانية”.

وأضاف: “الدولة ليست معنية بالحرب بين إسرائيل وحزب الله لكننا ندفع الثمن وأطالب بانسحاب الجيش اللبنانيّ فهو غير قادر على الوقوف في وجه الحزب أو الجيش الإسرائيليّ”.

وشدد على أنّ ثمّة من يتحمل مسؤولية كل الخراب والدمار في الأراضي اللبنانيّ، وأنّه ليس على الشعب اللبنانيّ كله أن يتحمّل هذا العبء.

ورأى الجميل أن لا جدوى للهدنة اليوم إذا لا تفكّك منظومة حزب الله وتنزع سلاحه غير الشرعيّ.

وأكّد أنّ حجة الدفاع عن الجنوب ليس أساسًا في المعركة اليوم وأنّ إيران لم تموّل الحزب محبة بلبنان.

وقال: “مشكلتنا مع الحزب انتماؤه وولاؤه لإيران فحسب”.

ووصف الأهالي الذين بقوا في ضيعهم جنوبًا، بالأبطال، لافتًا غلى أنّ المقاومة بالبقاء والسلام.

واعرب عن خشيته من أن يتحوّل المخيم الموقت إلى دائم في الكرنتينا وأن يمتد ذلك إلى مدخل المرفأ “فيتأثّر الشريان الأساسيّ للاقتصاد وهذا نابع من أفعال سابقة”.