ممثل اليونيسف في لبنان: نزوح ما يقرب من 20% من سكان لبنان ولا مكان آمن في بيروت

أكّد ممثل اليونيسف في لبنان أن لا مكان آمن يذهب إليه الناس في بيروت.



وأشار إلى أنّ ربع النساء والفتيات في لبنان أُجبرن على الفرار من منازلهن وأنّ أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على المغادرة كذلك أي نزوح ما يقرب من 20% من سكان لبنان.



ودعا بشكل عاجل إلى إتاحة المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين.



وقال: “وصلت آلية الاستجابة السريعة التابعة لنا إلى أكثر من 167 ألف نازح وقدمت لهم مواد أساسية غير غذائية ومستلزمات للشتاء”.



وأعلن استشهاد ما لا يقل عن 121 طفلًا وإصابة 399.