وزير الصحة: سلامة الغذاء تُعد أولوية وطنية

أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أنّ سلامة الغذاء تُعد أولوية وطنية.

وشدّد، في لقاء مع رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء (LFSA)، البروفيسور إيلي عوض، يرافقه المستشار البروفيسور ريمون عقيقي، على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية نظرًا لانعكاس هذا الملف مباشرة على الصحة العامة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تقتصر على دور المساندة في هذا الاطار، بل تؤدي دورًا محوريًا في دعم عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومواكبة مسارها، بما يعزز حماية صحة المواطنين.

وتناول المجتمعون ملف سلامة غذاء النازحين في مراكز الإيواء، إذ أكّدوا أهمية التنسيق لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية في ظل الأزمة التي يمرّ بها لبنان.