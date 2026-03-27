الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل سلم الراعي مقترحه لحماية لبنان: لتغليب الحوار على الاقتتال
2026-03-27 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل على رأس وفد ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطالله، مارتين نجم كتيلي وانطوان قسطنطين، في زيارة تم في خلالها البحث في ضرورة ترجمة الوحدة الوطنية فعلا لا قولا لدرء ويلات الحرب على لبنان واللبنانيين جميعا.
ولفت باسيل بعد اللقاء، الى انه قدم للبطريرك الراعي مقترحه لحماية لبنان، وقال: "إستعرضنا مع البطريرك كل النقاط الموجودة في المقترح، وبالتأكيد كان واضحا التوافق على تشخيصنا للوضع وعلى الحلول الممكنة له، وما هو الأهم لحماية مجتمعنا ووطننا بشكل كامل، فنمنع لغة العنف والتحريض ونحمي بعضنا بشكل يمنع المزيد من الإنقسام والتفكك الذي يؤذي الجميع".
وشدد على أنه "ما من رابح وخاسر في هذا الموضوع. لبنان الخاسر وجميعنا خاسرون. لقد لمسنا استشعار سيدنا بالخطر نفسه ولديه نفس القلق الذي لمسناه أيضا عند رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكم هناك من محرمات ممنوع ان تدخل على مجتمعنا او وطننا. وبالتالي جميعنا معني بالقيام بجهد مشترك لتغليب لغة العقل والحكمة والوعي على التطرف والإنحراف نحو اتجاهات تأخذنا الى مشاكل داخلية نحن بغنى عنها"، وقال: "تكفينا الحروب الواقعة، سواء علينا او على المنطقة، لتجنيب انفسنا ومجتمعنا أي انقسام، وهذا يتطلب متابعة وعمل وتواصل مع جميع الناس لتغليب الحوار على الإقتتال".
وكان البطريرك الراعي إستقبل مساء امس سفير لبنان لدى ايران احمد سويدان الذي قدم تهانيه بعيد سيدة البشارة، وكان عرض للتطورات المحلية والإقليمية والدولية وتداعياتها المعيقة لنشر حضارة السلام في العالم.
أخبار لبنان
الراعي
مقترحه
لحماية
لبنان:
لتغليب
الحوار
الاقتتال
التالي
الرئيس عون ودّع أحمد قعبور: غاب الصوت الذي يشبه الناس
اجتماع طارئ بين كركي ويارد لدعم القطاع الاستشفائي وتلبية حاجات المضمونين
السابق
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-26
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
2026-03-24
باسيل دعا الى الاتفاق على حل دائم للخروج من الحرب: لنبذ العنف ورفض الاقتتال الداخلي
2026-03-26
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان" فيه مدونة سلوك داخلية وتنديد للفتنة والتدخلات والاحتلال والسعي نحو الحل
2026-03-16
الراعي يوفد مطرانين إلى قائد الجيش ويشدّد على دعم المؤسسة العسكرية وحماية سيادة لبنان
09:06
الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية
09:04
موكب السفير البابويّ في حاصبيا ومرجعيون ودعم للأهالي الصامدين
08:56
الرئيس عون عرض لعمل الصليب الاحمر مع المدير الاقليمي: للاهتمام بالجنوبيين في قراهم وبلداتهم لتعزيز صمودهم
08:52
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية
14:17
"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود العدو في محيط بلدية الخيام
2026-02-13
الانخراط في أنشطة تحفز العقل يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير!
2026-01-30
إعادة الإعمار على طاولة مجلس الوزراء... وهذا ما قاله مصدر وزاري لـ"الأنباء" الكويتية
2026-03-22
جهاد بقرادوني: الاعتراض على إنشاء مركز إيواء في منطقة الكرنتينا لا يعني رفض النازحين أو التقليل من معاناتهم
09:06
الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية
09:04
موكب السفير البابويّ في حاصبيا ومرجعيون ودعم للأهالي الصامدين
06:56
القليعة: أجراس تُرن ومؤمنون بانتظار السفير البابويّ
05:43
النائب نديم الجميل للـLBCI: ليس أمام الحزب سوى الإستسلام... وعلى بري حسم خياره
05:27
النائب نديم الجميل للـLBCI: لسنا من عليه أن يقرر كيفية التعاطي مع حزب الله بل على الأخير أن يقرر كيفية التعاطي مع الدولة والشعب ومشكلتنا بانتمائه وولائه لإيران لا بديموغرافيته ولا بحجمه السياسي والشعبي
05:02
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI في جولة له في قرى الشريط الحدودي: يجب أن نكون حاضرين ومتضامنين ونتشارك الأفراح والآلام حيثما تدعو الحاجة
02:08
سلسلة غارات استهدفت النبطية جنوب لبنان
14:50
من غرفة العمليات للواقع... حرس بيروت حاضر!
14:41
مجلس الوزراء يتجاوز ملف السفير الإيراني ومقاطعة لوزراء الثنائي
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
03:26
ارتفاع في أسعار المحروقات
14:15
الـLBCI تُطلق نشرتها بحُلّة جديدة واستديو عصريّ مع التركيز: الخبر أولاً!
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
15:33
أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More