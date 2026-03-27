باسيل سلم الراعي مقترحه لحماية لبنان: لتغليب الحوار على الاقتتال

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل على رأس وفد ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطالله، مارتين نجم كتيلي وانطوان قسطنطين، في زيارة تم في خلالها البحث في ضرورة ترجمة الوحدة الوطنية فعلا لا قولا لدرء ويلات الحرب على لبنان واللبنانيين جميعا.



ولفت باسيل بعد اللقاء، الى انه قدم للبطريرك الراعي مقترحه لحماية لبنان، وقال: "إستعرضنا مع البطريرك كل النقاط الموجودة في المقترح، وبالتأكيد كان واضحا التوافق على تشخيصنا للوضع وعلى الحلول الممكنة له، وما هو الأهم لحماية مجتمعنا ووطننا بشكل كامل، فنمنع لغة العنف والتحريض ونحمي بعضنا بشكل يمنع المزيد من الإنقسام والتفكك الذي يؤذي الجميع".



وشدد على أنه "ما من رابح وخاسر في هذا الموضوع. لبنان الخاسر وجميعنا خاسرون. لقد لمسنا استشعار سيدنا بالخطر نفسه ولديه نفس القلق الذي لمسناه أيضا عند رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكم هناك من محرمات ممنوع ان تدخل على مجتمعنا او وطننا. وبالتالي جميعنا معني بالقيام بجهد مشترك لتغليب لغة العقل والحكمة والوعي على التطرف والإنحراف نحو اتجاهات تأخذنا الى مشاكل داخلية نحن بغنى عنها"، وقال: "تكفينا الحروب الواقعة، سواء علينا او على المنطقة، لتجنيب انفسنا ومجتمعنا أي انقسام، وهذا يتطلب متابعة وعمل وتواصل مع جميع الناس لتغليب الحوار على الإقتتال".



وكان البطريرك الراعي إستقبل مساء امس سفير لبنان لدى ايران احمد سويدان الذي قدم تهانيه بعيد سيدة البشارة، وكان عرض للتطورات المحلية والإقليمية والدولية وتداعياتها المعيقة لنشر حضارة السلام في العالم.