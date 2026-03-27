الرئيس عون ودّع أحمد قعبور: غاب الصوت الذي يشبه الناس

اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن حزنه لغياب الفنان أحمد قعبور الذي كان صوته مرآة بيروت ووجدانها ونبض شوارعها.



‏وقال: ‏"غاب الصوت الذي يشبه الناس…

‏غاب من غنّى الأرض ستبقى، فصار الوطن أقرب، وخفّ وجع بيروت التي تناديكم.

‏رحل من حمل الجنوب في قلبه، وجعل الليطاني نهراً من ذاكرة، يمرّ على النبطية ويطلّ على الخيام، ويزرع فينا معنى البقاء.

‏خسارتك ليست غياب فنان، بل انكسار نغمة كانت تجمعنا، وتهمس دائماً: ما زال في هذا الوطن متّسع للأمل… نحن الناس.

رحم الله أحمد قعبور، وليبقَ إرثه الفني منارةً للأجيال، وشاهداً على زمنٍ من الفن الأصيل."

